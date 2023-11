Saalfeld-Rudolstadt am Morgen: Die Top Nachrichten und was heute wichtig wird

Saalfeld/Rudolstadt Wenn der Tod einen Namen bekommt, ein Fluss neue Wege und Politiker vom Reisefieber gepackt werden

Wenn die Polizei etwas nicht sagen will, dann sagt sie es nicht. Mit Verweis auf "laufende Ermittlungen", den Persönlichkeitsschutz der Opfer und ihrer Angehörigen, gern auch das "Täterwissen". Das war beim Jagdunfall bei Großkochberg so, beim SEK-Einsatz im Oktober in Schwarzburg, beim Stutenmord vor drei Wochen in Meura. Name des getöteten Tieres, Ort und Umstände der Erschießung - alles Täterwissen, alles geheim. Bis das Fernsehen kommt...

Suche nach dem Mörder von "Belissa" geht weiter

Einem Team der MDR-Sendung "Kripo live" erzählten die Saalfelder Polizeibeamten all das, was bis dahin als nichtöffentlich galt. Dass die trächtige Mutterstute "Belissa" heißt und auf einer Weide anderthalb Kilometer vom Haflinger-Gestüt entfernt durch einen Blattschuss aus einer handelsüblichen Langwaffe, wie sie von Jägern oder Sportschützen verwendet werden, getötet wurde.

Uns bleibt nur, zu ergänzen, dass "Belissa" im Februar 2021 das erste Stutfohlen des Jahres in Meura zur Welt brachte und ein Jahr später ihr Sohn "Samurai" einen prominenten Taufpaten erhielt. Es wird das letzte Fohlen von "Belissa" bleiben, aber jetzt hat der Tod einen Namen.

Landkreis unterstützt neue Wege am Fluss

Zuschüsse vom Landkreis für neue Wege am Fluss sollen die Stadt Saalfeld und die Gemeinde Probstzella erhalten. Der Kreisentwicklungsausschuss bewilligte vorige Woche der Kreisstadt für die Baumaßnahmen „Ersatzneubau Pioniersteg“ und „Qualitätsverbesserung zwischen Reschwitz und Weischwitz“ im Rahmen des Projektes „Optimierung Saaleradweg“ einen einmaligen Investitionszuschuss in Höhe von 262.458,53 Euro.

Maximal 100.000 Euro erhält Probstzella für die Baumaßnahme „Instandsetzung des Loquitzradweges“. Beide Zuschüsse stehen noch unter dem Vorbehalt der Abstimmung im Kreistag, die am 12. Dezember geplant ist.

Politiker geben sich die Klinke in die Hand

Wenn bei den Politikern das Reisefieber ausbricht, dann ist meistens die nächste Wahl in Sicht. Thüringens baumpflanzende Infrastrukturministerin Susanna Karawanskij war am Montag zum Ortsgespräch in Sachen Saalbahn im Landkreis, ihr für Umwelt, Energie und Naturschutz zuständiger Kabinettskollege Bernhard Stengele ist am Donnerstag im Stahlwerk in Unterwellenborn.

Dazwischen geben sich am Mittwoch Kommunal-Staatssekretärin Katharina Schenk bei den "Herbstzeitlosen" in der Sparkasse und SPD-Bundeschefin Saskia Esken beim Betriebsrat der Thüringen-Kliniken die Klinke in die Hand.