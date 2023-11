Stimmungsvoller Blick am Freitagabend vom Grünhain in Saalfeld auf die Saalebrücke und das westliche Flussufer. Die Polizei hatte am Wochenende für solche schönen Aussichten keinen Sinn. 20 Verkehrsunfälle waren in 48 Stunden aufzunehmen.

Saalfeld-Rudolstadt am Morgen: Die Übersicht und was heute wichtig wird

Saalfeld/Rudolstadt Von einem Crash-Wochenende, einer Rückkehr zur Nomalität und einem spannenden Nachmittag mit Ministerin

In Neuhaus am Rennweg, das neuerdings ja dort beginnt, wo Saalfelds Stadtgrenze endet, gab es am Wochenende den ersten Schnee der neuen Saison. Keine Massen zwar, aber immerhin. Vielleicht hatte die Witterung ihren Anteil an einer nahezu unheimlichen Unfallbilanz.

20 Verkehrsunfälle innerhalb von 48 Stunden

Keine Ahnung, ob es diese Häufung vorher schonmal gab: Von Freitag bis Sonntag Vormittag haben die diensthabenden Beamten des Inspektionsdienstes Saalfeld der Polizei sage und schreibe 20 Verkehrsunfälle im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt registriert, bei denen fünf Menschen verletzt wurden.

Sie hatten dabei soviel zu tun, dass sie gerade mal diesen einen Satz im Presseportal zustande brachten. Wir gehen davon aus, dass es am Montag weitere Details zum zurückliegenden Crash-Wochenende gibt.

Herbstrevision bei einer Hundertjährigen beendet

Die besten Reparaturen sind die, von denen keiner etwas merkt. "Gipfelstürmer einsteigen! Wir haben die Herbstrevision der Standseilbahn bei der Thüringer Bergbahn pünktlich abgeschlossen und sind nun wieder regulär im Einsatz", teilten die Verantwortlichen in Oberweißbach am Sonnabend mit.

Knapp zwei Wochen lang war die Standseilbahn zwischen der Talstation Obstfelderschmiede und der Bergstation Lichtenhain/Bergbahn in dieser Zeit wegen Instandhaltungsarbeiten geschlossen. Nun ist die 100-Jährige wieder wie neu. Fast.

Ministerin auf Rundreise im Raum Saalfeld

Wir wissen ja nicht immer und schon gar nicht von allen Regierungsmitgliedern, was sie den lieben langen Tag so treiben. Bei Thüringens Ministerin für Infrastruktur und Landwirtschaft, Susanna Karawanskij (Linke), ist es am Montag Nachmittag aber ziemlich klar.

Zuerst pflanzt sie im Revier Pippelsdorf auf der Saalfelder Höhe Bäume, die andere beim Autofasten per Bus und Bahn "erfahren" haben. Dann ist sie ab 17 Uhr zum Ortsgespräch in Sachen Saalbahn im Meininger Hof in Saalfeld zu Gast.

Wir werden für unsere Leser von beiden Geschichten berichten.

Guten Wochenstart!