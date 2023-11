Saalfeld-Rudolstadt am Morgen: Die Übersicht und was heute wichtig wird

Nach einer Gashavarie in der Breitscheidstraße in Rudolstadt zwischen Ankerwerkskreuzung und Bahnübergang wird am Donnerstag der Parkplatz an dem Einkaufszentrum als Umleitungsstrecke vorbereitet.

Saalfeld/Rudolstadt Über "Havarie" als Unwort des Jahres, Paartherapie als Allheilmittel und eine Zisterne als Treffpunkt der Generationen

Es gibt Wörter, die kennt man schon fast sein ganzes Leben und hat nie darüber nachgedacht, wo sie eigentlich herkommen. Bis zu dem Tag, an dem man mit der Nase darauf gestoßen wird.

Unsere tägliche Havarie gib uns heute

"Havarie" ist so ein Wort, das ein ernstzunehmender Kandidat für das Unwort des Jahres im Kreis Saalfeld-Rudolstadt ist, denn inzwischen vergeht kaum ein Tag ohne Havarie und eine entsprechende Baustelle samt Umleitung.

Kleine Gedächtnisstütze für die vergangenen Wochen: Gartenstraße und (just am Donnerstag) Breitscheidstraße in Rudolstadt, Saalstraße, Tiefer Weg und Sonneberger Straße in Saalfeld. Man könnte fast den Eindruck gewinnen, es stimmt etwas grundsätzlich nicht mit unserem Leitungsnetz.

Und zum Ausgangspunkt: Havarie kommt (psst!) vom Arabischen "awar", was soviel wie "Schaden" oder "Fehler" heißt.

Ausverkaufter Seelenstrip eines Paares

Ein Fehler im System ist offenbar auch die Ehe an sich, sonst wäre sie nicht Stoff für so viele Komödien, Tragödien und Dramen. „Keiner hat gesagt, dass du ausziehen sollst“, heißt Nick Hornbys Ehekomödie, die am Sonnabend im Schminkkasten des Theaters Rudolstadt Premiere hat.

Mit schwarzem englischen Humor wird das Publikum mit auf den Weg zur Paartherapie genommen, die Krise ist allgegenwärtig. Unerfüllte Sehnsüchte, Vorwürfe, das ganze Programm. Wer will so etwas eigentlich sehen? Viele. Die ersten Aufführungen sind bereits ausverkauft.

Sieben auf einen Streich in Breitenheerda

Siebenmal Gutes auf einen Streich hat die Stadt Rudolstadt jetzt für über 300.000 Euro in ihrem Ortsteil Breitenheerda getan. Eine nagelneue Zisterne dient (1.) als Löschwasserspeicher, (2.) Garten der Generationen mit Festwiese, (3.) Sitzgelegenheit, (4.) Fahrradabstellmöglichkeit, (5.) Pflasterweg, (6.) Staudenrabatten mit neu gepflanzten Sträuchern und Bäumen und schließlich (7.) als Augenweide.