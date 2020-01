Saalfeld-Rudolstadt auf Coronavirus gut vorbereitet

Auf das mögliche Auftreten des neuen Coronavirus 2019-nCoV im Landkreis sehen sich das Gesundheitsamt des Landkreis Saalfeld-Rudolstadt und die Thüringen-Kliniken in Saalfeld gut vorbereitet. Bisher sei noch kein Verdachtsfall aufgetreten, erklärte Herry Helfritzsch, Leitender Chefarzt der Thüringen-Kliniken, am Mittwoch dieser Redaktion. „Wir stehen mit unseren Maßnahmen auf Augenhöhe des Problems“, sagte Helfritzsch weiter. Die Wahrscheinlichkeit, dass der neue, erstmals in China aufgetretene Virus-Typ auch im Landkreis nachgewiesen werde, sei nicht sehr hoch, „aber auch nicht Null“. Sein Tipp an die Bevölkerung, bejaht auch von der Hygienefachschwester Heike Schöneburg: „Alle Hygienemaßnahmen einhalten wie bei einer Grippewelle.“ Sprich: Regelmäßiges Händewaschen. Auch Reisen nach China würde er derzeit nur bei extrem guten Gründen empfehlen, so Helfritzsch.

Gesundheitsamt: Alle vorbereitenden Maßnahmen sind getroffen

Das Gesundheitsamt des Landkreises teilte am Mittwoch auf Anfrage mit, es seien „alle notwendigen anti-epidemiologischen und organisatorischen Maßnahmen vorgenommen, um sich auf Krankheitsfälle im Landkreis vorzubereiten. Arztpraxen, Rettungsdienste und Kliniken wurden und werden über eventuell erforderliche Maßnahmen informiert und werden im Ernstfall gemäß der Pandemie- und Katastrophenschutzpläne handeln.“ Über die im Verdachtsfall einzuleitenden ersten Maßnahmen entscheide der behandelnde Arzt anhand der Falldefinition des Berliner Robert-Koch-Instituts (RKI) und in Absprache mit dem Gesundheitsamt. „Handelt es sich um eine Infektion mit dem neuen Coronavirus 2019-nCoV, wird Im Regelfall eine stationäre Isolation der Patienten erfolgen“, so das Gesundheitsamt.

Alle Mitarbeiter der Thüringen-Kliniken wurden über die mögliche Notwendigkeit von Isolierungsmaßnahmen informiert, informierte Stephan Breidt, Sprecher der Thüringen-Kliniken. Das Großkrankenhaus habe entsprechende Materialien wie Händedesinfektionsmittel und sogenannte partikelfiltrierende Halbmasken nachgeordert und sei gut ausgerüstet. Laut Pandemieplan werde im Falle eines stärkeren Auftretens des Coronavirus die Station „Innere IV“ zur Pandemie-Station freigelenkt. Zusätzlich gibt es Breidt zufolge zwei Isoliereinheiten auf den Intensivstationen in Saalfeld und Rudolstadt. Breidt: „Verdachtsfälle oder Erkrankte können jederzeit in einem Einzelzimmer auf den Stationen isoliert werden, unser Personal ist entsprechend geschult“, so Breidt. Und weiter: Bei einer Pandemie würden laut Pandemieplan an den Klinikstandorten Saalfeld und Rudolstadt innerhalb von drei Stunden gut 90 Betten und innerhalb von sechs Stunden weitere gut 80 Betten bereitgestellt.

Klinik-Sprecher Breidt: Klinikstandorte Saalfeld und Rudolstadt gut vorbereitet

Chefarzt Helfritzsch betont, dass es für größere Sorgen oder gar einer Hysterie keinen Grund gibt. Nicht jeder Husten sei gleich ein Zeichen für eine Erkrankung mit dem Coronavirus. Es gebe auch „keine Notwendigkeit“, sich jetzt in den Apotheken mit Atemschutzmasken einzudecken. Zudem: „Die Problematik, an Influenza (Grippe - d. Red.) zu erkranken ist wahrscheinlicher und auch viel gefährlicher“, erklärte Herry Helfritzsch. Für die Bundesrepublik gebe es bereits eine fünfstellige Zahl an gemeldeten Grippe-Erkrankten und 30 Todesfälle zu verzeichnen. Das Gesundheitsamt des Landkreises erklärte dazu am Mittwoch: „Seit dem 1. Oktober 2019 wurden 18 labordiagnostisch bestätigte Influenzafälle gemeldet.“

Aber auch in Sachen Grippe gibt es Helfritzsch zufolge beruhigende Informationen: Zur Impfung werde in dieser Saison ein Vierfach-Impfstoff verwendet, so dass es „mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit“ zu keinem gravierenden Grippe-Ausbruch wie im Jahr 2017 kommen werde.