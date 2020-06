Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Saalfeld-Rudolstadt: Aufträge für drei Kreisstraßen vergeben

Der Bau- und Vergabeausschuss des Kreistages hat drei Beschlüsse für den Kreisstraßenbau gefasst. Das teilte das Landratsamt am Mittwoch mit.

So erfolgt in Weischwitz die Instandsetzung der K 154 vom Abzweig B 85 bis zur Brücke über die Saale. Die Ausführung der Deckensanierung an der K 154 ist unter Vollsperrung im Zeitraum 22. Juni bis spätestens 31. Juli vorgesehen. Damit soll sichergestellt werden, dass die Baumaßnahme der Gemeinde Kaulsdorf in Oberbreternitz termingerecht beginnen kann und hierfür die K 154 als Umleitungsstrecke zur Verfügung steht. Das Auftragsvolumen beträgt rund 112.000 Euro.

An der Kreisstraße 171 zwischen der Landesstraße 2366 und Neuenbeuthen soll ein 500 Meter langer Abschnitt saniert werden. Dort sind Risse und Schlaglöcher vorhanden. Der Auftrag für die Planungsleistungen und die Bauüberwachung wurde jetzt durch den Ausschuss vergeben.

In Dorfilm werden derzeit durch den ZWA Saalfeld-Rudolstadt Trink-und Abwasserleitungen erneuert und eine neue Kläranlage errichtet. Die gesamte Baumaßnahme erstreckt sich über drei Jahre. Für 2022 sind die Arbeiten im Bereich der Kreisstraße K 167 vorgesehen. Der Ausschuss vergab jetzt den Planungsauftrag einschließlich Bauüberwachung.

Untersucht wurde im Februar außerdem die Uhlsbachbrücke an der K113 zwischen Uhlstädt und Partschefeld. Im Ergebnis dieser Prüfung erhielt das Bauwerk die Zustandsnote: 3,8 (ab Zustandsnote 4,0 ist Sperrung erforderlich). Jetzt soll ein Ersatzneubau der Brücke geplant werden.