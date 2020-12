Saalfeld-Rudolstadt: Baustelle geht in Winterschlaf

Am 2. Oktober 2020 wurde der Düker erfolgreich in das Flußbett der Saale zwischen Weischwitz und Fischersdorf abgesenkt.

Sie zieht sich wie eine riesige Schlange von Niederhohndorf bis Limbach, die Erdgasleitung EGL 442 der Ferngas Netzgesellschaft mbH. Der gut 125 Kilometer lange Netzabschnitt wurde in den 1950er und 1960er Jahren gebaut. Die schrittweise Erneuerung erfolgt weitestgehend im bestehenden Trassenverlauf und umfasst auch Anschlussleitungen. Im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt reicht sie von Kamsdorf bis Schmiedefeld.

Harter Gebirgsstein in Limbach und Umgebung

Am 21. Dezember war nicht nur Wintersonnenwende, sondern auch „Winterschlaf“ für die Bauarbeiten der EGL. Entlang der Straßen und darunter weg, über Felder, durch Wälder und die Saale liegt die Pipeline, die nun erst einmal wieder in Betrieb ist. Vor Reichmannsdorf werden im kommenden Jahr noch 3,5 Kilometer Rohr ausgetauscht. Die Wiederaufnahme der Bauarbeiten ist für Frühjahr 2021 geplant, sobald es das Wetter zulässt. Ziel ist dann Limbach, über Lichte, Neuhaus und Steinheid. Hier darf man sich auf besonders harten Boden einstellen, denn hier ist fast durchweg mit hartem Gebirgsgestein zu rechnen.

Rückblickend kann man sich sicher an die Gräben entlang der B 281 zwischen Hoheneiche bis durch Eyba erinnern, wo der Mutterboden fein säuberlich von den Baggern aufgetürmt wurde und ansehnliche Baustellen entstanden. Bauarbeiter trotzten der Sommerhitze, quietschende Baufahrzeuge kämpften sich durch das Waldgebiet von Weischwitz, Knobelsdorf bis Eyba, bergauf und bergab, von Hoheneiche bis Reichmannsdorf. Einige Bäume mussten der Trasse weichen, wie das sicher auch bei dem Entstehen der Erdgaspipeline der Fall war. Aber schon in kurzer Zeit wird man nur noch wenig von den Ausmaßen erkennen. Zumindest an oder auf den Feldern und Wiesen wird im Frühjahr neues Grün die Einschnitte des Geschehens kaum noch sichtbar machen.

Zeitaufwändige Planung

Jahrelang wurden für die Planung Vorbereitungen getroffen. Es galt Genehmigungen von Forst, über Wasserrecht, Gewässerquerungen, Nutzung von Gewässerrandstreifen, Arbeiten in Überschwemmungsgebieten, Wasserschutzgebieten, baurechtlicher und straßenrechtlicher Art einzuholen, deren Prüfungen viel Zeit und Aufwand kosteten. Dazu gab es unter anderem weitere Einverständnisse einzuholen, was Absperrungen, Denkmalschutz, Natur- und Artenschutz betraf. Die Auflistung könnte man so weiterführen. Alles in allem ein Wust an Anträgen, Plänen, Vorschriften und Bestimmungen, die bis ins kleinste Detail bearbeitet werden mussten. Der Planfeststellungsbeschluss umfasste immerhin über 400 Seiten.

Querung der Talsperre in Zeulenroda

Beispiele für besondere Baustellen waren in diesem Jahr die Querung der Talsperre in Zeulenroda und der Saale zwischen Fischersdorf und Weischwitz in der Nähe der B 85. Nach Abschluss der Bauarbeiten zur Neuverlegung der Erdgasfernleitung im Querungsbereich der Talsperre Zeulenroda am 17. Dezember konnte am 18. Dezember planmäßig mit dem Wiedereinstau des Betriebsraumes begonnen werden. Unter der Annahme, dass sich die Zuflüsse in den kommenden Monaten im Bereich der langjährigen Mittelwerte bewegen, wird sich der Anstau bis zum Stauziel voraussichtlich bis in das Frühjahr 2021 erstrecken. Bei der Querung der Saale waren vor allem Abstimmungen mit Fischerei- und Wasserwirtschaft zu beachten. So auch im Waldgebiet zwischen Hoheneiche und Reichmannsdorf bezüglich des Artenschutzes. Hier musste auf das Auerhuhn Rücksicht genommen werden. Bauverzögerung sind trotz Plan hier wie allgemein nicht ungewöhnlich.

Versorgung mit Gas sei gesichert

Einige Dinge werden im neuen Jahr noch abgeschlossen, für die die Zeit nicht mehr reichte. Die Versorgung mit Gas ist jedoch gesichert und in erster Linie ist man sehr zufrieden über die Wiederherstellung der Flächen, die in sehr gutem Zustand wieder an die Bewirtschafter zurückgegeben wurden. Seitens der Baufirmen hinsichtlich des Wetters bezeichnet man es als unglaubliches Glück für die bisher erfolgreichen Bauarbeiten und Termineinhaltungen zur Erneuerung der EGL. Damit verbunden war der Austausch beziehungsweise Neubau von Stationen bei Eyba und in Reichmannsdorf. Letztere ist eine reine Schieberstation mit Abgangsfunktion, die eine Regelanlage für die Ortsversorgung ist. Sie speist das Ortsnetz mit Mitteldruck. Die neue Station wurde auf dem Standort neben der alten Station aufgebaut, die vor 60 Jahren entstand und nun der neuen Station weichen musste. Einst lief sie mit 25 Bar; jetzt ist sie auf 84 Bar ausgelegt. Deswegen erfolgten die Umbaumaßnahmen, wobei jede Armatur, wie auch bei der Station Eyba, abschließend ein einzelnes Fundament erhielt.