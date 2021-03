Saalfeld-Rudolstadt bei Hebesätzen unter Landesdurchschnitt

Blick vom Ortsteil Röblitz in Richtung Ortszentrum Unterwellenborn mit dem Stahlwerk Thüringen. Die Gemeinden hat mit 340 den niedrigsten Gewerbesteuerhebesatz aller Orte im Landkreis.

Saalfeld/Rudolstadt Städte und Gemeinden schonen ihre Bürger und Unternehmen bei Grund- und Gewerbesteuer mehr als in anderen Regionen des Landes

Grund- und Gewerbesteuern gehören zu den wenigen Einnahmearten, deren Höhe die Kommunen beeinflussen können. Sie beschließen per Satzung für jedes Kalenderjahr einen festgesetzten Prozentsatz, der auf die Messbeträge der Realsteuern angewendet wird. Der sogenannte Hebesatz entscheidet also mit darüber, wie sehr Grundstückseigentümer und Unternehmen im jeweiligen Ort zur Kasse gebeten werden. Im Kreis Saalfeld-Rudolstadt liegt man diesbezüglich deutlich unter dem Landesdurchschnitt in Thüringen. Das heißt, wer hier lebt, wird überdurchschnittlich vom Fiskus geschont.