Saalfeld-Rudolstadt: Beistand in schwierigster Lage

Saalfeld. Notfallseelsorge im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt war im vergangenen Jahr 46-mal im Einsatz

Notfallseelsorgerinnen und -seelsorger leisten Beistand in den schwierigsten Situationen des Lebens. Im vergangenen Jahr waren sie 46-mal im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt im Einsatz und betreuten 190 Personen. Unfallopfer, Angehörige aber auch Einsatzkräfte bekamen seelsorgerische Unterstützung. „Dafür bin ich den Beteiligten zutiefst dankbar. Sie leisten einen unschätzbaren Beitrag in Krisensituationen“, sagte Landrat Marko Wolfram.

Träger der Notfallseelsorge im Landkreis ist die Johanniter-Unfall-Hilfe. Vom zwölfköpfigen Seelsorgeteam stehen fünf Mitglieder im evangelischen Pfarrdienst, fünf sind Angestellte in öffentlichen Einrichtungen, außerdem gehören eine Ärztin und ein Rettungsassistent dazu. Angefordert werden die Notfallseelsorger zum Großteil von Einsatzkräften, die vor Ort auf eine besonders belastende Situation treffen. Das erfolgte in 37 Fällen, etwa bei Unfällen mit Toten und Schwerverletzten, bei erfolgloser Reanimation oder um Polizisten zu begleiten, die Todesnachrichten an Angehörige überbringen mussten. In sechs Fällen wurde das Seelsorgeteam direkt von Geschädigten oder Angehörigen verständigt. Dreimal erfolgte eine Anforderung direkt durch die Leitstelle. Bei neun Einsätzen wurden die beteiligten Rettungskräfte durch die Seelsorger begleitet und betreut, oder es erfolgte eine Nachsorge nach belastenden Einsätzen, etwa nach den Hochwassereinsätzen in Rheinland-Pfalz im Sommer vergangenen Jahres. Die meisten Einsätze fanden im Juni und Juli statt. Ruhigster Monat ohne Seelsorgeeinsätze war der April. 28-mal wurden die Seelsorger tagsüber angefordert, 18-mal in der Nacht. Die durchschnittliche Betreuungszeit betrug 1,6 Stunden je Einsatz. Von der Alarmierung bis zum Ende der Rückfahrt dauerten die Einsätze durchschnittlich 2,7 Stunden.

Überwiegend nutzten die Helferinnen und Helfer ihr eigenes Fahrzeug. Das Einsatzfahrzeug wurde neunmal genutzt. Je einmal machten sich die Seelsorger per Fahrrad und zu Fuß auf den Weg.