Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Saalfeld, Rudolstadt, Blankenburg: Freibäder auf ab 1. Juni

Die Freibäder im Städtedreieck öffnen am Montag, 1. Juni. Darüber informierten die Bürgermeister von Saalfeld, Rudolstadt und Bad Blankenburg am Rande einer Pressekonferenz jüngst zum Thema Öffnung der Kindergärten im Zuge der Lockerungen der Corona-Maßnahmen.

Laut Jörg Reichl (BfL) wird in Rudolstadt aus baulichen Gründen nur das untere Becken freigegeben. In Bad Blankenburg, erklärte Mike George (Freie Wähler), werde das 100-jährige Freibad-Jubiläum in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie nicht gefeiert. Saalfelds Bürgermeister Steffen Kania (CDU) sagte: „Bei uns steht dem Start am 1. Juni nichts im Wege.“ Allerdings dürften gleichzeitig nie mehr als 1000 Gäste im Saalfelder Freibad sein.