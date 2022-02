Saalfeld-Rudolstadt: Corona-Verfügung wird wieder aufgehoben

Saalfeld. Ab Freitag, 18. Februar, gelten die Bestimmungen der Thüringer Landesverordnung.

Der Landkreis Saalfeld-Rudolstadt hebt ab sofort die Allgemeinverfügung vom 9. Februar auf. Diese hatte gemäß des Thüringer Frühwarnsystems erleichternde Maßnahmen in der Corona-Warnstufe 2 zugelassen. Die Aufhebung tritt am Freitag, 18. Februar, in Kraft, sodass wieder die Bestimmungen der aktuellen Thüringer Landesverordnung gelten.

Die Aufhebung der Allgemeinverfügung sei vor allem durch die fortgesetzte Überschreitung der Grenzwerte der Corona-Warnstufe 3 rechtlich erforderlich, heißt es aus dem Landratsamt. „Darüber hinaus hat der Freistaat Thüringen nach den Festlegungen der Bund- und Länderkonferenz bereits Lockerungen ab dieser Woche angekündigt, sodass eine Aufrechterhaltung der Allgemeinverfügung durch parallele und sich zum Teil entgegenstehende Regelungen nicht sinnvoll wäre.“