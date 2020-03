Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Saalfeld-Rudolstadt: Dem Wald geht es zumindest nicht schlechter

Soziale Distanzierung hin oder her, viele Menschen haben zumindest den Samstag für einen Spaziergang in der Natur genutzt und damit indirekt dem Arbeitsfeld von Karsten Rose ihre Aufwartung gemacht. Sich mit dem Leiter des Forstamtes in Gehren, zu dessen Bezirk auch Waldgebiete im Westen des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt gehören, zu verabreden, ist gar nicht so einfach: Im Büro ist er der aktuellen Lage wegen ganz bewusst nur die Hälfte des Tages, er wechselt sich mit Stellvertreter Michael Wennrich ab. Das forstliche Bildungszentrum am Forstamtsstandort in Gehren ist geschlossen, die Lehrlinge bekommen ihre Aufgaben per E-Mail, so gut es geht. Was mit den Prüfungen wird, wagt keiner einzuschätzen.

Auch zu Hause in Neusiß teilt sich Karsten Rose die Arbeit, und zwar mit seiner Gattin, denn auch die Kinder wollen betreut sein, und seine Frau hat mit ihrem Job bei Lidl derzeit ebenso jede Menge um die Ohren. Unbeeindruckt von der Krise, die die Menschheit umtreibt, ist derweil das Ökosystem Wald. Noch im letzten Herbst war auch hier von einer Katastrophe die Rede. Und am Ende des Winters mit seinen überdurchschnittlichen Niederschlagsmengen, schien das Thema Waldtrockenheit erledigt. Dem ist jedoch nicht so. Karsten Rose: „Natürlich gab es mehr Niederschläge als in Jahresmitteln, doch bis sich das in mittlere und tiefere Bodenschichten durchsetzt, dauert es eine ganze Weile. Und noch einmal mehr, bis sich die Schädigungen der Bäume aus den letzten Jahren wieder auszugleichen beginnen. Es mag nicht noch schlimmer geworden sein, doch müssen wir in diesem Jahr von einer ähnlich ungünstigen Prognose ausgehen wie in den beiden Vorjahren.“ Haushaltslage wird verschärft Für die Orte in Schwarzatal und im Oberland, wo man seit jeher als kommunaler Waldeigentümer wichtige und bis dato vor allem stabile Einnahmen aus der Waldwirtschaft zog, sind das sehr schlechte Nachrichten, die die angestrengte Haushaltslage verschärfen. In Deesbach etwa, wo Wald fast den Großteil der eigenen Einkünfte ausmacht, war man schon im letzten Jahr gezwungen, Holzeinschläge zu veranlassen. Trotzdem würde Forstamtsleiter Rose keiner Kommune für deren Forstwirtschaftsplan 2020 schwarze Zahlen versprechen. Sie seien zwar auch nicht völlig ausgeschlossen, weil es auch die ersten Belebungsanzeichen auf dem Holzmarkt gibt. „Doch man muss ehrlich sein, mehr als ein paar Tage im Voraus sind da keine Prognosen drin.“ Leben müssen mit dieser Lage alle Waldeigentümer gleichermaßen. Wenigstens ist die praktische Arbeit im Wald mehr oder weniger unbeeinflusst von der Krise. Im Wald sei es schon immer leichter, die Abstandsregeln einzuhalten. Die üblichen Winterstürme haben zu einigem Anfall von Bruchholz geführt, der zum Glück nicht flächig auftrat, dessen einzelne Beseitigung aber deswegen auch kaum wirtschaftlicher wird. So bestimmen Käferholzaufarbeitung und Sturmschadenbeseitigung den Alltag im Frühling. Pflanzaktionen mit Kindern, wie etwa im Königseer Stadtwald, waren geplant, doch die Kinder sind zu Hause, und so musste auch dieser Termin ausfallen. Zugleich, betont Karsten Rose, tue man aber alles, um die beauftragten Forstunternehmen unbedingt solvent zu halten: Vier statt bisher ein Mitarbeiter sind zeichnungsberechtigt für Rechnungen, damit Aufträge sehr schnell bezahlt werden.