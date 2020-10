Saalfeld-Rudolstadt: Diskussion über Print-Amtsblatt für alle

Bei dem Antrag geht es laut Fraktionschef Robert Geheeb (SPD) erst einmal um die Erarbeitung eines Konzepts, das Varianten der Zustellung und Kooperation mit weiteren Gemeinden im Landkreis untersuche. Bislang teilen sich der Landkreis sowie Saalfeld, Rudolstadt und Bad Blankenburg in das Amtsblatt, das nur in einer kleinen Auflage gedruckt, an Verteilstellen in den Verwaltungen ausliegt und ansonsten im Internet abgerufen werden kann.

Die Mehrzahl der Fraktionen steht allerdings skeptisch bis ablehnend zum flächendeckenden Verteilen eines gedruckten Amtsblattes, was nach internen Schätzungen pro Jahr 221.000 Euro kosten würde. Selbst ältere Bürger wüssten inzwischen mit der digitalen Variante umzugehen und würden diese bevorzugen, wandte Hubert Krawczyk (Linke) ein, der dazu eine kleine Umfrage unter Bekannten gemacht hatte.

Steffen Kania (CDU) erinnerte daran, dass bei einer Zustellung an alle Haushalte möglicherweise Lücken auftreten, die dann wiederum die Gültigkeit von Beschlüssen gefährden würden. Nach seiner Einschätzung habe sich die jetzige Variante der Verteilstellen bewährt, eventuell könne man über weitere etwa in Supermärkten nachdenken, sagte Jörg Reichl (BfL). Auf Wunsch von Geheeb wurde der Antrag zur weiteren Diskussion in den Ausschuss für Kreisentwicklung überwiesen.