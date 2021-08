Saalfeld-Rudolstadt: Ein rollendes Büro für den Chef des Rettungsdienstes

Saalfeld. Der Landkreis investiert fast 100.000 Euro in das Fahrzeug und seine technische Ausstattung.

Das alte Fahrzeug stammt aus dem Jahr 2007, hat inzwischen 96.000 Kilometer bewältigt – und dient ab sofort als Ersatzfahrzeug. Denn seit Donnerstag ist das neue Fahrzeug für den Organisatorischen Leiter des Rettungsdienstes und den Leitenden Notarzt im Dienst, über das sich seine Nutzer sehr freuen und das auch zehn bis fünfzehn Jahre in Betrieb bleiben soll.

Landrat Marko Wolfram (SPD), Sandra Hasenstein, die Leiterin des Amtes für Bevölkerungsschutz, und der zuständige Sachbearbeiter für den Rettungsdienst, Markus Wimmer, übergaben es symbolisch an Steffen Reiße als den ersten Nutzer des Fahrzeuges – und als einen von acht ehrenamtlich tätigen Organisatorischen Leitern. Das Fahrzeug dient den Organisatorischen Leitern des Rettungsdienstes im Kreis und den jeweiligen Leitenden Notärzten als Einsatzfahrzeug und ist wie ein rollendes Büro ausgestattet.

Auch ohne Einsatz im Kreis präsent

Das Fahrzeug ist auf den Straßen des Landkreises auch dann präsent, wenn gerade kein Einsatz anfällt – denn der jeweilige Organisatorische Leiter führt es während seines Bereitschaftsdienstes, der rund um die Uhr abgesichert ist, mit sich.

„Zum Einsatz kommt es, wenn unser Rettungsdienst gefordert ist – also bei Großschadensereignissen, Großbränden oder Schadensereignissen mit mehr als fünf Verletzten. Dann unterstützt der Rettungsdienst den jeweiligen örtlichen Einsatzleiter der Feuerwehr bei der medizinischen Versorgung“, erläutert Wimmer, in dessen Regie das Fahrzeug von der Vergabestelle des Landratsamtes beschafft wurde.

Insgesamt 94.000 Euro hat der Landkreis in das Fahrzeug und seine technische Ausstattung investiert. „Das kommt allen Menschen im Landkreis zugute“, sagt Landrat Wolfram. „Mit diesem modernen Fahrzeug gehören wir in diesem Bereich zu den am besten ausgestatteten Landkreisen in Thüringen und arbeiten konsequent unsere Strategie für den Bevölkerungsschutz ab.“