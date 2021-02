Saalfeld-Rudolstadt: Einsteigen, umsteigen oder aufsteigen

Seit Jahresbeginn bieten die Arbeitsagenturen in Thüringen eine neue Dienstleistung, die Berufsberatung für Erwachsene, an. Die Berater unterstützen Beschäftigte und Wiedereinsteiger, die sich beruflich neu- oder umorientieren, die einen Berufsabschluss nachholen oder eine Weiterbildung anstreben möchten. Sie führen eine Entscheidungsberatung durch und geben Orientierung, helfen dabei, die Vielzahl an Informationen zu strukturieren und den passenden Weg zu finden. Auch Fragen der Finanzierung werden besprochen. Am Telefonsprechtag können erste Überlegungen besprochen werden, in den meisten Fällen wird ein ausführliches telefonisches Beratungsgespräch im Anschluss gewünscht.

Am Donnerstag, 4. Februar 2021, findet der erste Telefonsprechtag statt. Erwachsene, die sich beruflich orientieren wollen oder Unterstützung bei Weiterbildungs- und Karrierefragen brauchen, können Kontakt aufnehmen zu einem Berater:

Donnerstag, 4. Februar, 9-18 Uhr, unter Telefon 0361/30 22222