Saalfeld/Rudolstadt. Keine Busse mehr nach Prag, weniger nach Kleinkochberg: Was das „Grundangebot an Mobilität“ der KomBus für die Kunden bedeutet.

Saalfeld-Rudolstadt: Fernbuskürzungen und Ferienfahrplan gelten seit Dienstag

Preisfrage: Was haben Prag und Kleinkochberg gemeinsam? Antwort: Sie werden ab sofort von der KomBus weitgehend gemieden. Freilich aus unterschiedlichen Gründen. Seit Dienstag hält das regionale Nahverkehrsunternehmen nur noch ein „Grundangebot an Mobilität“ vor - es gibt Kürzungen bei den Fernbusangeboten und einen Ferienfahrplan.

Die Fahrten der Flixbus-Linie Saalfeld - Berlin, die die KomBus als Auftragnehmer des Branchenführers durchführt, „verkehren bis auf Weiteres nur noch freitags, samstags und sonntags“, teilte das Unternehmen bereits am vorigen Freitag mit. Die Flixbus-Linie Saalfeld - Prag werde aufgrund der Einreisebestimmungen der Tschechischen Republik ab Dienstag eingestellt. Bis Montag fuhren die Busse noch bis Dresden.

Informationsangebote für Kunden auf diversen Kanälen

Tiefgreifend sind auch die Einschnitte für Kunden im ländlichen Raum. Weil sämtliche Schulen in Thüringen seit Dienstag geschlossen sind, verkehrt die KomBus ab sofort nach dem Ferienfahrplan. Der dünnt vor allem das Angebot der Regionallinien drastisch aus. Manche Orte werden so gut wie nicht mehr angefahren. Auf der Linie 121 Engerda/Teichel - Großkochberg - Rudolstadt verkehren wochentags von 14 Bussen nur drei in den Ferien. In Kleinkochberg beispielsweise hält davon überhaupt keiner. erst nach weiterer Suche findet man in der Gegenrichtung zwei Busse, die einen nach Engerda mitnehmen. Retour geht es erst am Nachmittag, anderen kleinen Orten nicht viel besser.

Fahrgäste sollten sich in jedem Fall vorher informieren, welcher Bus wann fährt. Dafür gibt es neben der gedruckten Ausgabe des Jahresfahrplans auch eine Fahrplan App, die Fahrplanauskunft auf der KomBus-Website und das Servicetelefon 03671 / 52 51 999. Fahrplanauskünfte gibt es auch in den Servicecentern in Rudolstadt, Saalfeld, Pößneck, Schleiz und Bad Lobenstein. KomBus-Sprecherin Cornelia Bergner: „Wir bemühen uns, deren Öffnungszeiten aufrecht zu erhalten“.