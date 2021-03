Saalfeld-Rudolstadt: Wenige neue Coronafälle übers Wochenende

Das Institut für Medizinische Mikrobiologie am Universitätsklinikum Jena untersucht Proben auf das Coronavirus

Nur wenige Neuinfektionen wurden am Wochenende für Saalfeld-Rudolstadt gemeldet. Am Sonntag informierte das Robert-Koch-Institut über fünf neue Coronafälle. Die Gesamtzahl seit Beginn der Pandemie beträgt nun 4555 Personen mit Wohnsitz im Landkreis, die Corona-Bekanntschaft gemacht haben. Die Zahl der Corona-Toten liegt weiterhin bei 213 – innerhalb von gut vier Monaten.

Der Inzidenzwert erhöhte sich am Wochenende leicht und liegt nun bei 122,7. Damit liegt Saalfeld-Rudolstadt unter dem Durchschnitt in Thüringen, das weiter die meisten Neuinfektionen in Bezug auf die Einwohnerzahl hat. Eine Inzidenz unter 100 ist nötig, damit auch Schüler der 7. bis 9. Klassen Präsenzunterricht erhalten.