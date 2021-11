Saalfeld-Rudolstadt: Geflügelbestände erneut von der Geflügelpest bedroht

Saalfeld. Der Kontakt von Hausgeflügel zu Wildvögeln ist derzeit zu vermeiden.

Nach einem Ausbruch der Geflügelpest in einem kleinen Hühnerbestand in Rudolstadt am Anfang dieses Jahres waren erst im Mai die erforderlichen Restriktionen für Geflügelhalter im Landkreis aufgehoben worden. Seit Mitte Oktober gibt es vor allem im Norden, aber auch in anderen Teilen von Deutschland wieder vermehrt Funde von verendeten, mit dem Erreger der Geflügelpest infizierten Wildvögeln. „Zudem sind einzelne Hausgeflügelbestände bereits betroffen und mussten getötet werden“, heißt es in einer Mitteilung aus dem Landratsamt.

Das Risiko einer weiteren Ausbreitung bei Wildvögeln sowie einer Übertragung auf Hausgeflügel und andere gehaltene Vögel wird als hoch eingestuft. „Zur Vermeidung eines möglichen Eintrages der Seuche in ihren Bestand müssen alle Halter von Geflügel und anderen Vögeln folgende vorbeugende Biosicherheitsmaßnahmen einhalten“, heißt es. Der direkte Kontakt von Hausgeflügel zu Wildvögeln, etwa im Auslauf oder auf Wasserflächen, ist durch Errichtung von Barrieren zu vermeiden. Geflügel soll nur an für Wildvögel unzugänglichen Stellen gefüttert werden. Zudem darf kein Oberflächenwasser für das Tränken der Tiere genutzt werden, zu dem auch Wildvögel Zugang haben. Futter, Einstreu und Arbeitsgegenstände dürfen nur an Stellen gelagert werden, die für Wildvögel unzugänglich sind. Ställe oder sonstige Standorte von Geflügelhaltungen dürfen nur mit dafür bestimmter Schutzkleidung und Schuhwerk betreten werden. Zudem sollten vor den Stalleingängen Möglichkeiten zur Schuhdesinfektion eingerichtet werden. Vor jedem direkten Tierkontakt sind die Hände hygienisch zu reinigen.

Die Geflügelpest werde wohl auch im kommenden Winterhalbjahr vor Thüringen nicht Halt machen, heißt es. „Dann ist damit zu rechnen, dass bisher im Freien gehaltenes Geflügel unverzüglich aufgestallt werden muss.“ Die Geflügelhalter werden bereits jetzt dazu aufgefordert, entsprechende Vorkehrungen zu treffen.

Bei Verdachtsfällen wie ungewöhnlich hohen Tierverlusten, Krankheitsgeschehen im Bestand, Fressunlust, Verhaltensauffälligkeiten der Tiere oder bei Einbruch der Legeleistung sind unverzüglich der bestandsbetreuende Tierarzt mit der Abklärung der Ursachen zu betrauen und das Veterinäramt zu informieren, Telefon 03672/82 37 32.