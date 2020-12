Saalfeld-Rudolstadt: Gesundheitsamt wird personell massiv aufgestockt

Der ehemalige Speisesaal des alten Rudolstädter Krankenhauses zwischen Jenaischer Straße und Oststraße ist nach Informationen dieser Redaktion als Impfstelle für den Landkreis im Gespräch. Das Objekt diente bis zum Frühsommer als Haus 10 der Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber. Noch können die Thüringen-Kliniken als Eigentümer der Gebäude keinen Vertragsabschluss bestätigen. Nutzer wäre die Kassenärztliche Vereinigung, die in Thüringen 29 Impfstellen errichten will.

Bund, Land, Kommune – wer überholt wen bei der Schließung von Schulen, Kindergärten und Geschäften, bei Ausgangsbeschränkungen und Besuchsverboten? Der Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, der am Freitag zum dritten Mal hintereinander mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von mehr als 300 zu den Corona-Hotspots gehört, will sich am Wettlauf um die schärfsten Verschärfungen nicht beteiligen. Vielmehr setzt man auf die Nachverfolgung der Kontakte von positiv getesteten Einwohnern. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.