Saalfeld-Rudolstadt: Heimat an der Wand

Sollen Hoher Schwarm und Heidecksburg oder doch die Skyline New Yorks an der Wohnzimmerwand prangen? Auch kurz vor dem Jahreswechsel können Kunden noch aus einem großen Sortiment an Zierkalendern vielfältiger Motive und Formate wählen. Auf Präsentationstischen und an den Ständern sind solche mit regionalem Thema offensichtlich in der Minderheit. Doch die monatlichen Heimatbilder für zu Hause sind trotzdem beliebt. Wie in der Thalia-Filiale am Saalfelder Markt zu erfahren ist, erfreuen sich die Kalender einer "konstant guten Nachfrage". Ins Auge fallen zwei Kalender desselben lokalen Fotografen der beiden Saalestädte. Sie zieren bekannte Sehenswürdigkeiten, aber auch versteckte Motive, die zunächst nicht postkartenperfekt erscheinen, aber mit interessanten Sichtachsen überzeugen.

Geschenk für die Lieben in der Ferne

In der Rudolstädter Niederlassung der Buchhandlungskette treffen wir Filialleiter Christopher Schnell. Laut ihm machen regionale Kalender prozentual einen zweistelligen Anteil am Jahresumsatz im Kalenderbereich aus. Normalerweise starte der Verkauf bereits zum Tanzfest im Sommer. "Mit dem Herbstanfang ist der Großteil des Umsatzes schon generiert", sagt er. "Aber dieses Jahr ist eben alles etwas anders". Auch hier gibt es die Rudolstadt- und Saalfeld-Kalender in Größen zwischen A4 und A1, dazu als Tischkalender zum Umklappen. Letzterer war Schnells eigene Idee. Vor allem ältere Kunden entschieden sich für hiesige Kalender, oft als Geschenk für Angehörige in der Ferne. "Den Saalfeldkalender haben wir zum ersten Mal im Sortiment", sagt Christopher Schnell. "Aber natürlich geht der Rudolstädter bei uns besser".

Ansonsten bieten er und seine Mitarbeiter aktuell nur die Abholung bestellter Artikel am Ladeneingang an. Der Kundenstrom ist eher moderat. "Am Montag hatten wir nur 17 Kunden", sagt Schnell, der bald nach Jena wechselt.

Heimatkalender des Landkreises noch verfügbar

Zu den Angeboten der privaten Fotografen und meist kleinen Verlage gesellt sich auch der Heimatkalender von Kreisheimatpfleger Ralf Thun. "Leider war die Resonanz für dieses Jahrziemlich gering. Wir wollten das Angebot aber nicht sterben lassen", sagt er. Deswegen habe man für 2021 die Zahl der Verkaufsstellen und die Auflage verringert. 50 Stück sind gedruckt worden, einige Restexemplare noch verfügbar. Zu sehen sind Ausflugsziele und kleine Museen im Landkreis, etwa der Altvaterturm bei Lehesten, die Fröbelmuseen, die Rudolstädter Bauernhäuser oder das Volkskundemuseum von Reitzengeschwenda. "Unser Ansinnen ist, dass die Menschen wieder mehr in die kleinen Museen vor der Haustür gehen", sagt Ralf Thun.

Erhältlich ist der Kalender unter anderem auch in der Leseinsel Harfe in Bad Blankenburg und der Buchhandlung Grudzielski in Oberweißbach. Auch dort gehen regionale Kalender gut, sagt uns Mitarbeiterin Kristin Gahtow. Da es zusätzlich auch eine Paketstation ist, darf das Geschäft weiterhin öffnen. "Leider gibt es den Bergbahnkalender nicht mehr, der gerne genommen wurde", bedauert Gahtow. Auf Nachfrage bestätigt eine Ansprechpartnerin der Bahn, dass sämtliche Exemplare für 2021ausverkauft seien.