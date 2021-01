Saalfeld-Rudolstadt: Hoffen auf Normalität

Saalfeld-Rudolstadt. Das neue Jahr bleibt spannend. Wir haben Kommunalpolitiker des Landkreises nach ihren Plänen und Wünschen für 2021 gefragt. Hier die Antworten:

Landrat Marko Wolfram (SPD):

Das vergangene Jahr hat uns alle vor bisher ungekannte Herausforderungen gestellt: Die Corona-Pandemie hat sich tief auf alle Lebensbereiche ausgewirkt. Wir mussten auf viele bisher selbstverständliche Dinge verzichten. Quarantäne und die Sorge um erkrankte Angehörige belasteten viele Familien. Fast 70 Menschen haben den Kampf gegen die Krankheit verloren. Den Hinterbliebenen möchte ich mein tiefes Mitgefühl aussprechen. Gleichzeitig möchte ich denjenigen danken, die im abgelaufenen Jahr Höchstleistungen erbracht haben, allen voran dem Personal in unseren Thüringen-Kliniken und in den Pflegeeinrichtungen. Die Pandemie wird unser Leben zu großen Teilen auch im neuen Jahr bestimmen. Ich hoffe, dass es mit vereinten Kräften gelingt, die Infektionszahlen deutlich zu senken. Dafür bitte ich alle Bürgerinnen und Bürger um Unterstützung! Vermeiden Sie weiter unnötige Kontakte und halten Sie die erlassenen Vorschriften zur Eindämmung der Pandemie ein. Ich weiß, das ist viel verlangt und belastend. Aber nur mit Solidarität und Disziplin wird es uns gelingen, die Einschränkungen wieder aufheben zu können. Zum Jahresende hat der Kreistag mit großer Mehrheit den Kreishaushalt beschlossen. Damit können wieder erhebliche Investitionen in unsere Schulen und Straßen, in den Brandschutz und in die soziale Sicherung und auch in den Breitbandausbau getätigt werden. Das ist ein wichtiges Signal der Normalität in Zeiten der Pandemie.

Steffen Kania (CDU), Bürgermeister in Saalfeld:

Die nächsten Monate werden hart und herausfordernd für uns alle, gemeinsam wird es uns aber gelingen, die vor uns liegenden Schwierigkeiten zu meistern.

Persönlich wünsche ich mir, dass wir rückblickend sagen können: 2021 ist das Jahr gewesen, in dem wir die Pandemie gemeinsam überwunden haben und zu unseren lieb gewordenen Gewohnheiten, zu unserem normalen Leben zurückkehren konnten.

Jörg Reichl (BfR) , Bürgermeister in Rudolstadt:

In diesem Jahr erwarten uns neben zwei wichtigen Wahlen, der Landtags- und Bundestagswahl, zahlreiche Planungen und Durchführungen von Bauarbeiten im Stadtgebiet. Besonders gespannt sind wir auf die im Sommer stattfindende Eröffnung des Busbahnhofes. Es werden Endabsprachen mit dem Landesamt für Bau und Verkehr zur Ortsdurchfahrt der Bundesstraßen 85/88 Rudolstadt-Nordost getroffen (Baubeginn 2022) und die Entwurfsplanung zur Bundesstraße 85/88 Schwarza-Saalfeld wird in diesem Jahr abgeschlossen. Ein großer Kraftakt ist weiterhin die Baustelle des Theaters, die in diesem Jahr natürlich weitergeht. Hier starten auch die Arbeiten am Umfeld des Theaters. Wichtig erachte ich auch den weiteren Ausbau und die Sicherstellung der Löschwasserversorgung in unseren neuen Ortsteilen um die ehemalige Stadt Remda-Teichel.

Besonders freue ich mich, dass Rudolstadt in diesem Jahr den Vorsitz im Rat der Bürgermeister des Städtedreiecks übernimmt. Hier sollen das Regionale Entwicklungskonzept beendet sowie ein interkommunales Radwegekonzept für das Städtedreieck am Saalebogen erstellt werden.

Mike George (FW), Bürgermeister in Bad Blankenburg:

Die Veränderungen von 2020 werden sich auch dieses Jahr noch deutlich auswirken, die Menschen schätzen ihre Heimatregion wieder als Ausflugsziel. Das bedeutet für einen Erholungsort wie Bad Blankenburg die Möglichkeit, wieder für eine Vielzahl von Touristen attraktiv zu werden. Die Pläne für 2021 liegen in einem in der finanziellen Konsolidierung der Stadt, im Ausgleich mit der Verhinderung der Abwanderung von jungen Familien durch Schaffung von Bauplätzen. Der Erhalt der Arbeitsplätze in der Region, ein neues Stadtentwicklungskonzept mit nachhaltigem Einfluss und ein neuer zentraler Spielplatz sind weitere große Aufgaben. Für unsere Gäste und Einwohner wird der Ausbau der Wanderziele wie die Klingenaussicht und Wandereinstiege am Waidmannsheil, ein Wanderzentrum am Chrysopraswehr und der Einstieg in die Wasserstoffregion Schwarzatal weiter entwickelt und entstehen.

Das Lavendelfest wird am 27. Juni dieses Jahr in eine Festwoche gehüllt wieder auf dem Markt stattfinden.

Maik Kowalleck, (CDU), Landtagsabgeordneter:

In diesen Tagen denke ich besonders an diejenigen, deren wirtschaftliche Existenz bedroht ist und an die, die krank oder einsam sind. Zuversichtlich stimmt mich, dass es bei allen Sorgen und Problemen Menschen gibt, die helfen und anpacken. Ihnen gilt auch mein besonderer Dank! Politisch wird das neue Jahr geprägt sein von großen Herausforderungen, wie der Betreuung in unseren Kindergärten und Schulen, der Bereitstellung eines Impfstoffes oder der finanziellen Corona-Hilfen. Als finanzpolitischer Sprecher der CDU-Fraktion im Thüringer Landtag habe ich hierzu den Landeshaushalt mit auf den Weg gebracht. In dieser schwierigen Zeit haben viele Bürgerinnen und Bürger ihre Sorgen an mich herangetragen. Als Ansprechpartner war und ist es mir immer wichtig, die Probleme und Fragen sachlich anzugehen. In den vergangenen Jahren beobachte ich, dass immer mehr Hass und Hetze Einfluss auf unsere Mitmenschen nimmt. Gemeinsam sind wir in der Verantwortung, dieser Tendenz entschieden entgegenzutreten. Populisten von links und rechts dürfen keine Oberhand in unserem Land bekommen. Das sollte uns die Geschichte gelehrt haben. Meine Hoffnung ist, dass uns die Erfahrungen aus der Corona-Pandemie nicht noch mehr entzweien, sondern dass der Zusammenhalt in unserer Gesellschaft stärker wird.

Karlheinz Frosch (AfD), Landtagsabgeordneter:

Es wird kein schönes Jahr 2021 werden. Denn beim unbestritten notwendigen Infektionsschutz haben Bundes- und Landesregierung den Bogen überspannt. Die Verhältnismäßigkeit der Mittel wird immer weniger gewahrt. Noch tiefgreifendere Einschränkungen von Freiheitsrechten - womöglich bis ins Frühjahr hinein – bringen die Infektionszahlen weniger nach unten als Insolvenzen nach oben! Statt dessen wünsche ich mir die schnellstmögliche Rückkehr zu Vernunft, Augenmaß und Normalität.

Die Vorboten wirtschaftlicher Verwerfungen waren 2020 bereits sichtbar, 2021 werden die Menschen im Landkreis die Auswirkungen deutlich spüren. Ich wünsche mir vor allem, dass es gelingt, die Arbeitsplätze möglichst vieler zu erhalten. Doch dazu braucht es mehr Anstrengungen des Bundes und des Landes, um vor allem die Selbständigen und Mittelständler zu unterstützen, die jetzt vom Lockdown besonders in Schieflage gebracht werden.