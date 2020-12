Saalfeld-Rudolstadt jetzt in den TOP 10 der Corona-Hotspots

An den Thüringen-Kliniken in Saalfeld wird an verschiedenen Stellen darauf hingewiesen, wo bei Coronaverdachtsfällen der Abstrich erfolgt. Dazu wurde im Innenhof ein Container des THW aufgestellt, der zumeist vormittags durch Teams des Gesundheitsamtes und am Nachmittag durch die Kassenärztliche Vereinigung genutzt wird.

Einen Tag vor Heiligabend hat die Corona-Krise im Kreis Saalfeld-Rudolstadt einen neuen, traurigen Höhepunkt erreicht. Nach 133 Neuinfektionen, die am Mittwoch an das Robert-Koch-Institut (RKI) gemeldet wurden, gehört man mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von 477 zu den zehn größten Corona-Hotspots in ganz Deutschland. Die Zahl der im Zusammenhang mit dem Virus verstorbenen Landkreisbewohner stieg um einen auf 44. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

Gemessen an den Neuinfektionen innerhalb einer Woche pro 100.000 Einwohner liegt Saalfeld-Rudolstadt mit Stand vom Mittwoch unter gut 400 Landkreisen und kreisfreien Städten auf Platz 10. Noch mehr positiv Getestete haben laut RKI lediglich sechs sächsische Landkreise, der Landkreis Oberspreewald-Lausitz in Brandenburg, der Landkreis Regen in Bayern und das Altenburger Land in Thüringen aufzuweisen.

Landrat bittet um Verzicht auf Präsenzgottesdienste

In den Thüringen-Kliniken in Saalfeld und Rudolstadt wurden am Freitag 88 Corona-Patienten stationär behandelt, drei davon intensivmedizinisch. Einer musste invasiv beatmet werden. Angesichts der dramatischen Lage bittet Landrat Marko Wolfram (SPD) die christlichen Religionsgemeinschaften, auf Präsenzgottesdienste in Kirchen an Heiligabend und den folgenden Tagen zu verzichten. Ein erfahrungsgemäß höherer Besucherandrang zu den Feiertagen lasse befürchten, „dass bei nicht konsequenter Einhaltung und Durchsetzung von Hygienemaßnahmen weitere Ansteckungen geschehen“, heißt es in einer Presseerklärung. Auch die Bewohner des Landkreises werden gebeten, die privaten Weihnachtsfeierlichkeiten im möglichst kleinen Rahmen zu begehen und auf nicht notwendige Besuche weitestgehend zu verzichten.

Die handelnden Kirchen- und Gremienmitglieder sowie die Pfarrerinnen und Pfarrer hätten viel Aufwand für die Vorbereitung alternativer Varianten zu Präsenzgottesdiensten betrieben. „Wir raten Ihnen dringend, auf diese zurückzugreifen“, so der Landrat. Aufgrund der rechtlichen Rahmensetzung des Landes Thüringen, dem hohen Stellenwert der Religionsgemeinschaften in der Gesellschaft und der Bedeutung der Gottesdienste für die Gemeinschaft insbesondere an Weihnachten werde von einer generellen Untersagung von Präsenzgottesdiensten abgesehen.

Die Kirchen sollen allerdings geöffnet bleiben. Zum Begehen der Festtage, als Orte der Glaubens und der Seelsorge seien diese ein wichtiger Bestandteil des Miteinanders, die dazu beitrügen, die für alle schwierige Lage als Gemeinschaft zu überstehen. Wolfram: „Diese Orte sollen aber nicht dazu beitragen, dass mehr Menschen eine folgenschwere Ansteckung mit dem Coronavirus erleiden.“ „Ich hoffe, dass es Ihnen und den Kirchgemeinden im Landkreis möglich ist, trotz der Umstände ein besinnliches Weihnachtsfest für sich und die Angehörigen zu ermöglichen und wünsche Ihnen eine frohe Weihnacht“, so der Landrat abschließend.