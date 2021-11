Saalfeld-Rudolstadt: Kombus muss Buslinien einstellen

Saalfeld. Einschränkungen bei der Personalverfügbarkeit machen es erforderlich, schon ab Montag, 29. November, zwei Buslinien im Städtedreieck einzustellen.

Aufgrund der Pandemielage und der gesetzlichen Maßnahmen können ab nächster Woche nicht mehr alle Leistungen im Öffentlichen Personennahverkehr durch das Omnibusunternehmen Kombus abgesichert werden. Einschränkungen bei der Personalverfügbarkeit, bedingt durch Kinderbetreuung und krankheitsbedingte Arbeitsunfähigkeit sowie Quarantäneanordnungen, machen es erforderlich, schon ab Montag zwei Buslinien im Städtedreieck einzustellen, teilte das Unternehmen am Freitag mit.

In Rudolstadt entfallen alle Fahrten der Städtedreieck-mobil-Linie R, die von Rudolstadt, Nordfriedhof über das Stadtgebiet nach Schwarza-Nord verkehrt. Fahrgäste werden gebeten, in Richtung Nordfriedhof auf die Regionallinien 113 (Rudolstadt-Erfurt) und 114 (Rudolstadt-Weimar) auszuweichen. In Richtung Schwarza-Nord können die Städtedreieck-mobil-Linien S1 und S2 genutzt werden. Zum Wohngebiet Volkstedter Leite fährt die Regionallinie 215.

OTZ-Newsletter für den Kreis Saalfeld-Rudolstadt Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Ebenfalls ab Montag entfällt in Saalfeld wochentags die Städtedreick-mobil-Linie B, die von Gorndorf zum Gewerbegebiet verkehrt. Ersatzweise können Fahrgäste die Städtedreieck mobil – Linie A nutzen.

Weitere Kürzungen im Linienverkehr sind nicht ausgeschlossen. Informationen zu alternativen Fahrzeiten können am Kombus-Servicetelefon unter 03671 / 52 51 999, in den Servicecentern in Rudolstadt und Saalfeld, unter www.kombus-online.de und in der Fahrplan-App abgerufen werden. Um Verständnis wird gebeten.