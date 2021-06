Saalfeld-Rudolstadt: CDU-Politiker Kowalleck sieht Badeunfälle als Alarmzeichen

Saalfeld. Jeder Grundschüler solle Schwimmen lernen.

Aufgrund der Corona-Pandemie musste bereits im zweiten Schuljahr in Folge Schwimmunterricht in Thüringer Schulen ausfallen, obwohl dieser in der 3. oder 4. Klassenstufe verbindlich vorgeschrieben ist. Laut Pressebericht der Ostthüringer Zeitung blicken die Rettungsschwimmer mit Sorge auf die Badesaison, da viele Kinder nicht schwimmen lernen konnten.

„Wenn in Deutschland zu Beginn der Badesaison allein in einer Woche 17 Menschen ertrinken, ist das alarmierend. Jedes Kind sollte schwimmen können, wenn es die Grundschule verlässt. Deshalb sind Konzepte gefragt, wie die corona-bedingten Ausfälle des Schwimmunterrichts jetzt in den Sommermonaten kompensiert werden können. Ich habe mich deshalb an die Landesregierung gewandt und angefragt, welche konkreten Maßnahmen vorgesehen sind“, so der Saalfelder Landtagsabgeordnete Maik Kowalleck (CDU).

Für Kowalleck ist es ebenso wichtig, Strategien zu entwickeln und Vorkehrungen zu treffen, damit der Schwimmunterricht zu Beginn des neuen Schuljahres abgesichert werden kann.

