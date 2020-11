Der Haushalt des Landkreises für das kommende Jahr liegt im Entwurf bereits vor und könnte noch in diesem Jahr – womöglich bei der Kreistagssitzung am 15. Dezember in Bad Blankenburg – beschlossen werden. Das sieht der Fahrplan der Kreisverwaltung vor.

Derzeit ist der Etatentwurf, der bei sinkender Kreisumlage Rekordeinnahmen und -ausgaben von gut 180 Millionen Euro vorsieht, zur Beratung in den Fachausschüssen. So beschäftigte sich am Mittwoch der Ausschuss für Kultur und Bildung mit den ihn betreffenden Haushaltsansätzen, am Dienstag nächster Woche ist das ganze Konvolut Thema im Haushalts- und Finanzausschuss und am 30. November im Kreisausschuss. Vorgesehen ist für das nächste Jahr unter anderem die Aufnahme neuer Kredite für Investitionen im Umfang von rund 3,35 Millionen Euro.