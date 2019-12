Der Mädelchor Saalfeld und die Thüringer Sängerknaben in ihrem "Wohnzimmer". Am zweiten Feiertag treten sie in der Johanneskirche Saalfeld auf.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Saalfeld-Rudolstadt: Kulturvolles in Kirche und Theater

Man kennt das ja: Der Weihnachtsbraten ist vertilgt, Spazieren waren wir schon gestern - und nun? Zeit für Zerstreuung! Gelegenheiten dazu gibt es im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt auch an den Weihnachtsfeiertagen. Während zu Heiligabend in fast allen Kirchen bei Gottesdiensten und Krippenspielen an die Geburt Jesu erinnert wird - eine Übersicht dazu fand sich bereits am Sonnabend in der Zeitung - rückt vor allem am zweiten Feiertag die Kultur in den Blickpunkt.

Konzerte und Stücke an beiden Feiertagen im Theater

Am Theater steht noch zweimal das gefeierte Weihnachtskonzert „Tausend Sterne sind ein Dom - Weihnachten in der DDR“ auf dem Programm. Die Thüringer Symphoniker spielen Musik von Tschaikowsky, Humperdinck und einheimischen Komponisten. Mit dabei sind auch Bariton Roland Hartmann sowie Hans Burkia und Verena Blankenburg als Sprecher. Zu erleben ist das Weihnachtskonzert am ersten Feiertag ab 17 Uhr im Stadthaus Rudolstadt und am zweiten Feiertag zur selben Zeit in der Schlosskapelle Saalfeld. Außerdem gibt es am Mittwochabend Sirenengesänge von Erich Kästner im Schminkkasten und am Donnerstag Nachmittag gleich zweimal „Frau Holle“ als Kinderstück nach den Brüdern Grimm. Hermann Leopoldi – ein Klavierkabarettist und seine Lieder lassen am Donnerstagabend im Schminkkasten die Theatertage ausklingen.

Feuerspektakel, Tanzshow und Theater bei „Schillers Weihnacht“

Während in Saalfeld der Weihnachtsmarkt beendet ist (aber die Eislaufbahn noch genutzt werden kann), geht „Schillers Weihnacht“ in Rudolstadts guter Stube in die Verlängerung. Nach einem Ruhetag am Heiligen Abend sendet das MDR-Fernsehen am Mittwochabend live vom Weihnachtsmarkt. Moderator René Kindermann präsentiert ab 19 Uhr unter anderen ein Feuerspektakel und eine Tanzshow. Zum Abschluss von „Schillers Weihnacht“ gibt es am Donnerstag ab 15 Uhr das Theaterstück: „Im Reich der Schneekönigin“auf der Bühne.

Weihnachtliche Chormusik in der Johanneskirche

Am 26. Dezember um 17 Uhr erklingt in der Johanneskirche Saalfeld weihnachtliche Chormusik von Renaissance bis Gegenwart. Der Mädelchor Saalfeld und die Thüringer Sängerknaben singen unter der Leitung von Kantor Andreas Marquardt Kompositionen Orlando di Lasso, Michael Praetorius, Leonhart Schröter, Wilhelm Weismann, Christian Lahusen, Hugo Distler, Trond Kverno, Agneta Sköld und anderen. Die Orgel spielt der vormalige Saalfelder Kantor und Organist, Wolfram Otto.

Märchenreise in den Feengrotten

Weihnachtszeit ist Märchenzeit für Groß und Klein. Traditionell finden wieder die beliebten Märchenreisen durch die Saalfelder Feengrotten statt. Der Märchenerzähler Andreas vom Rothenbarth nimmt die Gäste am 26. und 27. Dezember 2019 mit in die Welt der traditionellen Sagen und Mythen. Ausgerüstet mit Grubenlämpchen und Zwergenmütze lauschen alle kleinen Gäste ab vier Jahren um 14 und 16 Uhr den fantastischen Geschichten. Was tun die sieben Zwerge, während Schneewittchen ihr Haus in Ordnung hält? Wer bevölkert die unterirdischen Höhlen? Rothenbarth weiß die Antworten.

Doch auch größere Entdecker ab zehn Jahren werden begeistert sein. 18 Uhr lässt der Thüringer Erzähler Märchen Wirklichkeit werden. Magische Bewohner unterirdischer Welten und zauberhafte Wesen kommen zu Wort und lassen den Rundgang zu einem unvergesslichen Erlebnis für Familien mit Kindern werden.

Aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl ist eine Vorreservierung unter www.feengrotten.de oder unter Telefon 0 36 71 - 55 04 0 erforderlich.

Tanz mit „Borderline“ in der Stadthalle Bad Blankenburg

Am 2. Weihnachtsfeiertag findet auch in diesem Jahr der Klassiker unter den Weihnachtspartys statt. Als Highlight gibt es die Band Borderline. Unterstützt werden sie dabei von DJ Böhmi. Das ultimative Klassentreffen für alle Jungen und Junggebliebenen (nur für Erwachsene ab 18 Jahren) beginnt 21 Uhr in der Stadthalle Bad Blankenburg. Es verkehren am frühen Morgen des 27. Dezember Sonderfahrten der Städtedreieck Mobil- Linie S2 nach Saalfeld und Rudolstadt.

Weihnachtsgala im Haflinger Gestüt in Meura

Kein Weihnachten ist komplett ohne die Gala der vierbeinigen Blonden im Haflinger Gestüt Meura. Am Donnerstag um 14 Uhr ist es wieder soweit. Gezeigt wird die ganze Bandbreite des Spektrums, unter anderem ein Reiterspiel und ein Märchen hoch zu Ross. Einlass ist um 13.30 Uhr. Die Plätze in der 600 Zuschauer fassenden Reithalle sind begrenzt.