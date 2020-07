Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Saalfeld-Rudolstadt: Landkreis sucht ehrenamtliche Richter

Das Landratsamt Saalfeld-Rudolstadt sucht Bewerber als ehrenamtliche Richter am Verwaltungsgericht Gera. Bewerbungen können laut einer Mitteilung noch bis zum Mittwoch, 22. Juli, eingereicht werden.

Interessierte haben zwei Möglichkeiten: Sie können sich bei gesellschaftlichen Einrichtungen und Organisationen bewerben und dort um Aufnahme auf die Vorschlagslisten bitten. Oder sie können sich direkt vorschlagen. Die Bewerbung ist schriftlich an das Landratsamt Saalfeld-Rudolstadt, Büro Kreistag, Postfach 2244, 07318 Saalfeld oder per E-Mail an buerokreis-tag@kreis-slf.de zu richten.

Um sich bewerben zu können, müssen Interessenten die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen und sollten das 25. Lebensjahr vollendet haben. Für weitere Informationen und offene Fragen steht Frau König aus dem Büro Kreistag zur Verfügung (Telefon 03671 823204).

Nach Ablauf der Bewerbungsfrist erstellt der Kreistag eine Vorschlagsliste mit 19 Bewerberinnen und Bewerbern, die mit Zweidrittelmehrheit beschlossen werden muss. Anschließend wählt der Richterwahlausschuss beim Verwaltungsgericht Gera die erforderliche Anzahl der ehrenamtlichen Richter aus der Vorschlagsliste des Landkreises aus.