Saalfeld-Rudolstadt: Linken-Stand zur Pflegekampagne

Die Thüringen-Kliniken in Saalfeld. Auch hier arbeiten Pflegekräfte in der Corona-Pandemie am Limit.

Saalfeld/Rudolstadt. Die Partei übt bei Veranstaltungen in Rudolstadt und Saalfeld Kritik am derzeitigen Gesundheitssystem.

Am Dienstag, 18. Mai, beteiligt sich der Kreisverband Die Linke Saalfeld-Rudolstadt an der Pflegekampagne des Landesverbandes. Dazu finden zwischen 10 und 12 Uhr auf dem Platz am Güntherbrunnen in Rudolstadt und zwischen 14 und 16 Uhr auf dem Saalfelder Markt Informationsveranstaltungen statt.

Unter dem Motto „Applaus ist eben nicht genug!“ werde der Kreisverband auf die Probleme in der Pflege, in Krankenhäusern und im gesamten Gesundheitssystem hinweisen. „Unser Gesundheitssystem wurde kaputtgespart und auf ein Minimum reduziert. Unser Gesundheitssystem ist weder einer Pandemie, noch größeren gesellschaftlichen Problemen gewappnet.“ so der Kreisvorsitzende Sascha Krüger.

Daher werde auf den falsch eingeschlagenen Weg im Gesundheitssystem hingewiesen. „Wer noch immer denkt, dass Pflege und Gesundheit in der Hauptsache Gewinn erwirtschaften müssen, der liegt falsch. Gesundheit ist ein Grundrecht und kein Kapitalertrag. Wer an der Gesundheit der Menschen Milliarden verdient, gefährdet Menschenleben.“, so Krüger weiter.