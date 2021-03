Saalfeld-Rudolstadt: Lüften statt Luftreinigung an den Schulen

Das Heinrich-Böll-Gymnasium in Saalfeld ist eine der größeren Schulen in Trägerschaft des Landkreises. 660 Klassenräume im Kreis Saalfeld-Rudolstadt werden durch Schulverwaltung und Liegenschaftsamt betreut.

Es war im Herbst vorigen Jahres, als die vertrauten AHA-Regeln der Corona-Pandemie um ein "L" wie Lüften ergänzt wurden. Das regelmäßige Öffnen der Fenster sollte zum Beispiel in Schulen dazu beitragen, dass sich die Aerosole und mit ihnen die Viren nicht so schnell verteilen. Was dazu führte, dass Schüler und Lehrer bibbernd mit dicken Jacken im Klassenraum saßen - bis die Schulen schließlich im Dezember sowieso wieder weitgehend geschlossen wurden. Jetzt, wo sie allmählich wieder öffnen und die Temperaturen immer noch niedrig sind, wird verschiedentlich nach Alternativen zum Lüften gesucht. Auch am Dienstag im Kreistag Saalfeld-Rudolstadt.