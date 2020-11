Saalfeld-Rudolstadt: Marktforscher erstellen erstmals Kundenspiegel

Ein Institut für Marktforschung und Marketing aus Deggendorf erstellt in den nächsten Wochen den ersten Kundenspiegel für Saalfeld-Rudolstadt. Für 132 andere Region in Deutschland hat man dies bereits getan.

„Im Rahmen unserer lokalen Marktforschungsstudien werden in einer repräsentativen Stichprobe circa 900 Verbraucher aus Saalfeld und Rudolstadt befragt, in welchen der aufgeführten Geschäften aus elf Branchen sie circa in den letzten zwölf Monaten etwas gekauft haben, sie sich beraten haben lassen oder sie sonstige Leistungen in Anspruch genommen haben“, heißt es in einer entsprechenden Mitteilung des Unternehmens.

Wo ist der Kunde wirklich König? Wie freundlich und beratungsstark präsentieren sich die dortigen 90 untersuchten Geschäfte? Wer ist die freundlichste Bank? Wo liegt der Optiker mit der besten Beratungsqualität und wo gibt es den Bau- und Gartenmarkt mit dem besten Preis/Leistungsverhältnis?

Konkret befragt werden zu diesen Punkten die Kunden von Bau- und Gartenmärkten, acht Augenoptikern, Juwelieren, Elektro-/Elektronikgeschäften, Sport- und Fahrradgeschäften, Einrichtungshäusern, Apotheken, Fitnesscentern, Kfz-Vertragswerkstätten, Sanitätshäusern und Geldinstituten.

Die Ergebnisse sollen etwa Mitte Dezember 2020 vorliegen.