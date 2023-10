Voll gesperrt ist derzeit die Gartenstraße zwischen der Abfahrt Saalgärten und dem Edeka-Markt. Nach einer Gashavarie in der vorigen Woche sind hier Tiefbauarbeiten im Gange, die sich laut Straßenverkehrsbehörde noch bis zum 20. Oktober hinziehen sollen.

Saalfeld-Rudolstadt: Mit zwölf Vollsperrungen in die zweite Ferienwoche

Saalfeld/Rudolstadt Der Oktober startet mit Straßenbauarbeiten in fast allen Regionen des Landkreises - neue Baustellen in Gräfenthal und Hohenwarte

Mit zwölf Vollsperrungen im gesamten Landkreis Saalfeld-Rudolstadt geht es in die zweite Woche der Herbstferien in Thüringen. Wegen Sicherungs- und Straßenbauarbeiten ist auf folgenden Streckenabschnitten mit Behinderungen zu rechnen, wie die Straßenverkehrsbehörde des Landkreises am Freitag informierte.

Vollsperrungen

- B 88, zwischen Etzelbach und Uhlstädt: Vollsperrung vom 16.10. bis 27.10.; Umleitung über Zeutsch- L 2391 – Neusitz- K 18- Kirchhasel

- B 90, Rudolstadt, Schaalaer Chaussee ab Zufahrt Netto bis Novartis sowie gleichzeitig Pörzbergtunnel: Vollsperrung vom 02.10. bis 13.10.; Umleitung über Rudolstadt- B 85 Teichröda- L 1050 Remda- Sundremda- B 90

- Rudolstadt, Gartenstraße im Bereich zwischen Saalgärten und Oststraße (K+B): Vollsperrung bis 20.10.2023; Umleitung innerörtlich ausgeschildert

- B 281, Saalfeld, Rudolstädter Straße und Kreuzung Fingerstein: Vollsperrung bis Jahresende; Umleitung über Ortsumfahrung Saalfeld - B 281- B 85 und Stadtzentrum bzw. für Beulwitz ausgeschildert

- L 1105/L 1106, Kreisverkehr Kamsdorf: Vollsperrung des gesamten Kreisverkehrs und der Fahrtrichtungen Goßwitz/ Könitz/ Kaulsdorf/ Unterwellenborn vom 23.10. bis ca. 10.11.; Umleitung weiträumig über Saalfeld bzw. Hohenwarte und Könitz

- L 1145, zwischen Oberweißbach und Unterweißbach wegen Baumfällarbeiten: Vollsperrung vom 04.10. bis 13.10.; Umleitung über L 1112 und L 2648 ausgeschildert

- L 1150, OD Gräfenthal: Vollsperrung vom 09.10. bis 13.10.; Umleitung LSA-geregelt innerörtlich ohne weiträumige Umleitung

- L 2385, Staumauer Hohenwarte: Vollsperrung der Mauerkrone vom 09.10. bis 20.10. auch für Fußgänger; Umleitung über Kaulsdorf- B 85- Hockeroda- B 90- Leutenberg- K 166 Steinsdorf- Altengesees- L 1100 Drognitz- L 2385

- L 2389, Königsee, Am Schiefer: Vollsperrung vom 04.10. bis 13.10.; Umleitung über Pennewitz- L 1144- Dröbischau- L 2389

- L 2654, OD Rohrbach: Sperrung für alle Fahrzeuge über 3,5t wegen Brückenbau

- K 127, Oberköditz- Horba: Vollsperrung bis ca. 17.11.2023; Umleitung über B 88- Rottenbach- L 1114 Milbitz- landwirtschaftlicher Weg

- K 137, zwischen Mellenbach-Glasbach und Lichtenhain/Bb.: Vollsperrung vom 16.10. bis 05.11. wegen Baumfällarbeiten; Umleitung über L 1145- Oberweißbach- Unterweißbach- L 1112

- Saalfeld, Pioniersteg: Vollsperrung bis ca. Ende Oktober 2023

- Gräfenthal, Meernacher Straße: Vollsperrung zwischen Gräfenthal und Creunitz; Umfahrung über landwirtschaftlichen Weg zur L 1152 Richtung Spechtsbrunn und L 1150

- Ortsverbindungsstraße zwischen Birkigt und Lausnitz: Vollsperrung bis Jahresende wegen Straßenausbau; Umleitung über B 281

Halbseitige Sperrungen

- B281, Saalfeld Melanchtonstraße: halbseitige Sperrung des Verkehrs 09. – 13.10.2023; Umleitung der Fahrzeuge in Richtung Neuhaus über den Rainweg. Fahrzeuge aus Richtung Neuhaus können passieren.

- B 85 zwischen Arnsbach und Schaderthal: halbseitige Sperrung mit LSA in Abschnitten bis ca. Ende September