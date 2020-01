Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Saalfeld-Rudolstadt: Orgelmusik, Eiszauber und Metal-Disco

Die Feiertage sind überstanden. Auf geht es ins neue Jahr. Von einer Flaute im Veranstaltungskalender kann keine Rede sein. Hier unser Überblick für das erste Wochenende des neuen Jahres.

Schwarzburg, Leutenberg, Reichmannsdorf: Konzerte mit Frauenkirchenkantor Matthias Grünert

Matthias Grünert startet mit einer dreitägigen Orgelfahrt ins Jahr 2020. Am Sonnabend ist er im Landkreis zu Gast. In der Talkirche zu Schwarzburg erklingt um 10.30 Uhr ein „reines Bach-Programm“. Höhepunkt des Konzertes dürften die Kanons aus den berühmten „Goldberg Variationen“ werden, eingebettet in die Aria sowie verschiedene Präludien und Fugen bzw. Choralbearbeitungen des großen Meisters. Am Nachmittag gastiert Matthias Grünert in der Stadt der sieben Täler: Leutenberg. Das Instrument in der Stadtkirche verfügt über ein selten zu hörendes Register, im dritten Manual steht das Euphon 8’. Am Samstag schließt sich der musikalische Reigen in der Aquilakirche Reichmannsdorf. Seit nunmehr 425 Jahren ist in dem kleinen Ort eine Kirche nachweisbar. Das Konzert bildet den Auftakt für das Jubiläumsjahr. Diesmal führt die musikalische Reise von Bergamo über Salzburg in heimatliche Gefilde. Werke eines Georg Andreas Sorge, dessen Wiege im nahen Schwarzatal stand, steht dort unter anderem auf dem Programm.

Samstag: 10.30 Uhr Schwarzburg, Talkirche, 16 Uhr Leutenberg, Evangelische Stadtkirche, 18 Uhr Reichmannsdorf, Aquilakirche

Rudolstadt: Taschenlampenführungen durch das dunkle Schloss

Am Sonntag um 16.30 Uhr können Besucher die Heidecksburg im Dunkeln erleben. Aufgrund der großen Nachfrage für Taschenlampenführungen bietet das Museum Heidecksburg auch Führungen im Dunkeln für Erwachsene an. Auf nicht alltäglichen Wegen und im spärlichen Schein der Lampen können sie die Heidecksburg neu entdecken. Begrenzte Teilnehmerzahl, bitte melden Sie sich unter 03672/42 90 22 an. Treffpunkt ist die Museumskasse.

Sonntag, 16.30 Uhr Museum Heidecksburg

Saalfeld: Die Schöne und das Biest

In seinem Musical-Highlight „Die Schöne und das Biest’’ erzählt das Theater Liberi eindrucksvoll die berührende Geschichte über die wahre Liebe. Gefühlvolle Eigenkompositionen und viel Poesie entführen gemeinsam mit Witz und Emotion in die Welt dieses bezaubernden Märchens – ein Live-Erlebnis für die ganze Familie. Ein bestens ausgebildetes Ensemble begeistert das Publikum mit abwechslungsreichen Choreografien zu romantischen Balladen und poppigen Songs mit Hitpotenzial. Auf der Bühne entsteht eine märchenhafte Kulisse: Das wandelbare Bühnenbild wechselt zwischen Belles Zuhause und dem verzauberten Schloss, das mit den traumhaften Kostümen um die Wette funkelt. Altersempfehlung: ab vier Jahre.

Freitag, 16 Uhr, Saalfeld, Meininger Hof

Saalfeld: Eiszauber, Große Abschlussparty

Partystimmung, eine volle Tanzfläche und ein begeistertes Publikum: Green Sapphire ist die Party-Rockband der Extraklasse aus Leipzig. Die sympathischen Musiker nehmen ihr Publikum mit auf eine Reise quer durch die größten Hits. Eine amüsante und mitreißende Show aus angesagten Partykrachern, den aktuellen Top-40-Hits und legendären Rock-Klassikern lässt mit Sicherheit kein Tanzbein ungeschwungen. Eine junge und dynamische Show und immer wieder Animation mit witzigen Sprüchen und Spaß heizt das Publikum so richtig an. Eintritt frei.

Samstag, 20 Uhr Saalfeld, Marktplatz

Saalfeld: The Best of Black Gospel

Dieser Chor vereint eine Auswahl der besten Gospelsänger und Sängerinnen aus den USA. Die Ausnahme-Künstler singen die bekanntesten und schönsten Gospelsongs in einem zweistündigen Programm, instrumental begleitet. Ihr Erfolg basiert auch auf der Tatsache, dass sie ihr Publikum genau kennen und regelmäßig in die Konzerte mit einbeziehen. Bei der Qualität dieses Chores sei jedes Konzert ein Ausnahmekonzert, bei dem die „Gute Nachricht“ immer im Vordergrund steht – „Gänsehautfeeling garantiert“, heißt es.

Sonntag, 17 Uhr, Saalfeld, Meininger Hof

Saalfeld: Metalverein feiert 10. Geburtstag in der Klause

Zur Metal-Disco lädt der Saalfelder Metalverein am Samstag in die Klause ein. „Wir feiern zehnten Geburtstag und haben uns deshalb Verstärkung von der Saalfelder Höhe geholt“, sagte der Vereinsvorsitzende Sascha Röder. „Die Coverband Exit Light sind die lokale Neuentdeckung aus 2019. Sie spielen Hits von weltweit bekannten Metal- und Rockbands. Aber auch die eine oder andere musikalische Überraschung wird dabei sein. In den Pausen und nach der Show legt ein DJ auf, querbeet über alle Metal-Genres hinweg. Los geht es 20 Uhr. Karten gibt es an der Abendkasse.

Samstag, 20 Uhr, Saalfeld Klause