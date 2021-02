Saalfeld-Rudolstadt: OTZ und Volksbank suchen die "Klasse des Monats"

Diese Schüler des Abiturjahrgangs 2020 am Gymnasiums Fridericianum in Rudolstadt kommen für die neue Aktion "Klasse des Monats" nicht mehr in Frage. Ihre Nachfolger vom Abijahrgang 2021 aber schon. Bewerbungen sind ab sofort möglich.

Saalfeld/Rudolstadt Neue Mitmachaktion will Schüler am Ende der Ausbildung vorstellen - pro Monat gibt es 1500 Euro für die Abschlussparty

"Mein Verein des Monats" war gestern. Nach sechs Jahren, 36 Monatssiegern und 108 vorgestellten Vereinen aus dem Landkreis Saalfeld-Rudolstadt beenden Volksbank eG Gera Jena Rudolstadt und OTZ-Lokalredaktion die erfolgreiche Gemeinschaftsaktion - um eine neue zu starten. Gesucht wird nun die "Klasse des Monats", zunächst viermal ab April bis zum Ende des laufenden Schuljahres im Juli.

Das Prinzip ist das gleiche wie beim "Verein des Monats". An den ersten drei Montagen eines Monats wird jeweils eine Klasse in der OTZ Saalfeld-Rudolstadt in Wort und Bild vorgestellt. Am vierten Montag gibt es eine kurze Zusammenfassung zu den drei Bewerbern und es wird zur Abstimmung aufgerufen, wer für die Leser die "Klasse des Monats" ist. Neu ist dabei die Ergänzung des Votings durch eine digitale Abstimmungsmöglichkeit, die dem Nutzungsverhalten der Teilnehmer entgegen kommt.

Sind alle Stimmen ausgezählt, gibt es - sofern es die Regeln des Infektionsschutzes zulassen - eine öffentliche Würdigung im Rahmen einer Auszeichnungsveranstaltung. Dann werden auch die Schecks an die Sieger und Platzierten verteilt. Diesmal spendiert die Volksbank 750 Euro für den jeweiligen Montagsgewinner, 500 Euro für den Zweiten und 250 Euro für den Dritten. Außerdem werden unter den Teilnehmern der Abstimmung zehnmal 50 Euro verlost. Wofür das Geld verwendet wird, entscheiden die Schulklassen selbst.

Um Erfahrungen mit der Aktion zu sammeln, haben sich Volksbank und OTZ entschieden, die Teilnahmemöglichkeit in den ersten vier Monaten auf Abschlussklassen und -kurse zu beschränken. Bewerben können sich also Kurse der zwölften Klassen der vier staatlichen Gymnasien im Landkreis, zehnte Klassen der Regelschulen aus Saalfeld, Rudolstadt, Bad Blankenburg, Königsee, Oberweißbach, Unterwellenborn, Gräfenthal und Neusitz, der Gemeinschaftsschule Kaulsdorf sowie die Abschlussklassen der Berufsschulen in Saalfeld, Rudolstadt, Unterwellenborn und Mellenbach-Glasbach.

Wer an der Aktion teilnehmen und die Klassenkasse auf diese Weise auffüllen möchte, schickt bitte eine formlose Bewerbung mit Telefonnummer eines Ansprechpartners per E-Mail an rudolstadt-otz@funkemedien.de oder saalfeld-otz@funkemedien.de. Stichwort: "Klasse des Monats".