Saalfeld-Rudolstadt: Restaurantgutscheine als Dank

Übergabe der Gutscheine am Freitag vor dem Gesundheitsamt am Rainweg in Saalfeld: Christian Tschesch (von links), Amtsarzt Christian Stiehler und Rotary-Präsident Thomas Gebuhr.

Saalfeld. Die Saalfelder Rotarier würdigen den Einsatz des Gesundheitsamtes während der Corona-Pandemie.

Thomas Gebuhr, derzeit Präsident des Rotary Clubs Saalfeld/Saale, und Rotary-Vorstandsmitglied Christian Tschesch haben am Freitag dem Leiter des Gesundheitsamtes des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt, Christian Stiehler, 20 Gutscheine für einen Restaurantbesuch im Bergfried-Restaurant für die Mitarbeiter der Behörde übergeben. Das geht aus einer Mitteilung des Landratsamtes hervor.

Normalerweise unterstützen die Rotarier Menschen in der Region, die Hilfe brauchen. Hier gehe man bewusst einen anderen Weg. „Wir wollen uns in diesem Fall ganz besonders für den Einsatz und die Leistungen der Mitarbeiter des Gesundheitsamtes in der Corona-Pandemie bedanken, der sonst noch viel zu wenig gewürdigt wird“, sagt Thomas Gebuhr, der als Leiter des Saalfelder Rechts- und Hauptamtes selbst gut wisse, was in der öffentlichen Verwaltung geleistet wird.

Überlange Arbeitstage und zusätzliche Wochenenddienste

Und Christian Tschesch ergänzt, „dass es öffentlich viel zu wenig bekannt ist, was die Menschen im Gesundheitsamt alles unternommen haben, um das Pandemiegeschehen im Landkreis in den Griff zu bekommen“. Als Beauftragter des Landkreises für Menschen mit Behinderung arbeite er eng mit dem Gesundheitsamt zusammen und habe deshalb einen guten Einblick in die Arbeit.

Bewusst hat man sich bei den Rotariern für die Anerkennung mit Restaurantgutscheinen entschieden. Damit könnten die Mitarbeiter des Gesundheitsamtes jetzt, da die Restaurants wieder geöffnet sind, etwas tun, das lange Zeit gar nicht möglich war und wofür sie wegen ihrer hohen Arbeitsbelastung auch keine Zeit gefunden hätten. Die überlangen Arbeitstage und die zusätzlichen Wochenenddienste sollten so gewürdigt werden.

Gesundheitsamtsleiter Christian Stiehler war hoch erfreut. „Im Namen der Kolleginnen und Kollegen danke ich herzlich für diese freundliche Geste.“ Er sei sehr froh, dass sich nach einer harten Zeit die Lage jetzt entspanne und das Gesundheitsamt wieder zu normalen Tätigkeiten zurückkehren könne – wie etwa zu den Einschulungsuntersuchungen, die vor kurzem angelaufen sind.

Erfreut ist auch Landrat Marko Wolfram (SPD) über diese zusätzliche Anerkennung für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Gesundheitsamtes. „Dabei wollen wir auch all die Mitarbeiter nicht vergessen, die sich abordnen ließen, um im Gesundheitsamt auszuhelfen und die dafür ihre eigenen Aufgaben erst einmal hinten anstellen mussten. Auch sie haben mit großem Engagement mitgemacht und es möglich gemacht, dass wir diese schwierige Situation bewältigen konnten“, sagte er.