Saalfeld/Rudolstadt. 19 statt bisher zehn Sozialarbeiter soll es an Schulen im Landkreis künftig geben. Der Jugendhilfeausschuss entscheidet am Montag dazu.

Saalfeld-Rudolstadt: Schulsozialarbeit soll auf Grundschulen erweitert werden

Sie kümmern sich um soziale Konflikte in den Klassen, um Schulschwänzer und Kinder mit Migrationshintergrund, um Drogen- und Gewaltprobleme oder um Schüler, die sich von ihren Eltern nicht verstanden fühlen. Schulsozialarbeiter sind in den vergangenen Jahren an einigen Regel- und Gemeinschaftsschulen im Landkreis zu einem geschätzten Baustein der Betreuung geworden. Jetzt sollen sie auch an ausgewählten Grundschulen Einzug halten.

Kosten von einer Million Euro trägt fast komplett das Land Am kommenden Montag entscheidet der Jugendhilfeausschuss des Landkreises in öffentlicher Sitzung im Saalfelder Landratsamt darüber, dass künftig 19 statt bisher zehn Schulsozialarbeiter im Kreis Saalfeld-Rudolstadt tätig sind. Die Kosten, die nahezu vollständig vom Land getragen werden, liegen bei knapp einer Million Euro im Jahr. Der Landkreis zahlt davon gut 70.000 Euro. Vier Grundschulen sollen davon profitieren Profitieren sollen zunächst die Grundschulen in Bad Blankenburg, Kamsdorf, „Anton Sommer“ Rudolstadt und die Marco-Polo-Grundschule in Saalfeld. Für drei davon werden über ein Interessenbekundungsverfahren in der Schulsozialarbeit erfahrene freie Träger gesucht. Die Schulsozialarbeit an der Grundschule „Marco Polo“ soll in Trägerschaft des Landratsamtes Saalfeld-Rudolstadt umgesetzt werden und einen Stellenanteil für die Koordinierung enthalten, die mit der steigen Zahl von Sozialarbeitern immer aufwändiger wird. Bedarfsanalyse an 25 Schulen durchgeführt Ausgewählt wurden die Schulstandorte durch eine Bedarfsanalyse an jenen 25 staatlichen Schulen, die bisher noch nicht über einen Schulsozialarbeiter verfügten. Kamsdorf und Bad Blankenburg stellen aus Sicht des Allgemeinen Sozialen Dienstes einen Brennpunkt dar. Die Marco-Polo-Schule ist mit knapp 300 Schülern die größte Grundschule im Landkreis überhaupt und die Anton-Sommer-Schule hat mit 8,8 Prozent einen für unsere Gegend hohen Anteil an Schülern mit Migrationshintergrund. Stimmt der Ausschuss am Montag zu, verfügen künftig etwa die Hälfte der Schulen in staatlicher Trägerschaft im Landkreis über einen Schulsozialarbeiter. Nicht abgedeckt sind dann noch 17 meist kleinere Grundschulen, die Gemeinschaftsschule in Keilhau und drei von vier Gymnasien.