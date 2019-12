Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Saalfeld-Rudolstadt: Sonder-Kreistag zum Thema Abfall

Das Thema Abfallbeseitigung soll Ende Januar Gegenstand einer Sondersitzung des Kreistages Saalfeld-Rudolstadt sein. Darüber informierte Landrat Marko Wolfram (SPD) am Dienstagabend die Volksvertreter. Voraussichtlicher Termin ist der 28. Januar.

Im Speisesaal der Thüringen-Kliniken in Saalfeld wollen die Kreistagsmitglieder dann gemeinsam mit Verantwortlichen des Zweckverbandes Abfallwirtschaft Saale-Orla (ZASO) um Geschäftsleiter Paul Cichonski Möglichkeiten zu erörtern, wie man zu niedrigeren Kosten und mehr Beitragsgerechtigkeit kommen kann.

Zwei Tagesordnungspunkte, in denen es in der Sitzung am Dienstag dieser Woche um „Windelsäcke“ und Entlastungen für kinderreiche Familien gehen sollte, wurden abgesetzt und sollen in der Sondersitzung diskutiert und abgestimmt werden.