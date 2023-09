Saalfeld/Rudolstadt: Steffen Heinzelmann ist seit vier Jahrzehnten bei der Kombus

Saalfeld/Rudolstadt. „Nur im Büro sitzen, das wäre nicht meins“, sagt er und gibt einen Rückblick auf seine Anfänge bei der Kombus.

Angefangen als Lehrling zum Fahrzeugschlosser bei der VEB Kraftverkehr habe sich Steffen Heinzelmann im Laufe der Jahrzehnte mit viel Fleiß und Engagement zum Betriebsleiter bei der Kombus hochgearbeitet. Die Kombus gab nun in einer Pressemitteilung einen Rückblick einer ereignisreichen Karriere.

„Mein Berufswunsch als Jugendlicher war relativ einfach – etwas mit Technik und Lkw-Fahren“, so beginnt die 40-jährige berufliche Ehe, die Steffen Heinzelmann mit der heutigen Kombus eingeht. Im September 1983 begann er seine Ausbildung zum Fahrzeugschlosser mit der Spezialisierung Berufskraftfahrer. Sein Wunsch, einen technischen Beruf zu erlernen, ging somit in Erfüllung. Bis 1988 fuhr er viel Lkw, danach wurden Busfahrer gesucht. Also macht er seinen Busschein und fuhr von da an Linienverkehr. Knapp 20 Jahre blieb er Vollzeit Busfahrer, nebenbei engagierte er sich als Mitglied im Betriebsrat.

„Mathe war wirklich nicht einfach“

2007 sei dann die erste große Veränderung in seiner beruflichen Laufbahn erfolgt: „Ich wurde zum Betriebsratsvorsitzenden gewählt und vom Fahrdienst freigestellt“, blickt Steffen Heinzelmann zurück. 11 Jahre lang übernahm er den Vorsitz und leitete das Gremium. In dieser Zeit folgte auch eine Reihe von Weiterbildungen: Fachkraft für Arbeitssicherheit, Abschluss als Verkehrsfachwirt, Verkehrsleiter sowie die Ausbilder Eignung. „Gerade die 2,5-jährige Weiterbildung zum Verkehrsfachwirt war keine einfache Zeit. Jeden Freitag und Samstag ging es nach Erfurt, um die Schulbank zu drücken.“

Zwar hatte er Vorteile durch seine berufliche Erfahrung, „aber Mathe, das war wirklich nicht einfach“, erinnert er sich lachend. Am Ende habe sich aber die Mühe gelohnt, denn er schaffte seinen Abschluss und übernahm 2019 die Stelle des Betriebsleiters für Rudolstadt und Mellenbach.

Von der Pike auf gelernt

„Mein Chef fragte mich damals, ob ich mir vorstellen könne, die Position zu übernehmen, wenn der Kollege in Rente geht“, weiß Steffen Heinzelmann, „ich habe mir dann überlegt, dass so eine Chance nie wieder kommt“. Die Arbeit als Betriebsleiter mache ihm großen Spaß: „Nur im Büro sitzen, das wäre nicht meins - so habe ich Kontakt zu den Fahrgästen, zu den Fahrern, mit Behörden und bin unterwegs.“ Das ist auch die Herausforderung, der tägliche Umgang mit vielen Menschen, Kolleginnen und Kollegen. Die Arbeit als Betriebsratsvorsitzender hilft ihm dabei immer wieder: „Ich stand ja schon einmal auf der anderen Seite, habe es von der Pike auf gelernt und kann mich daher gut in meine Mitarbeitende hineinversetzen.“

Auch privat ist er sehr engagiert. Seit 2009 ist er ein aktives Mitglied im Stadtrat von Rudolstadt, seit 2019 zweiter ehrenamtlicher Beigeordneter der Stadt Rudolstadt. „Ich bin hier geboren, die Stadt liegt mit am Herzen, ich möchte ihr etwas Gutes tun