Saalfeld-Rudolstadt: Über den Drogenkonsum in Zeiten der Pandemie

Bad Blankenburg. Das Netzwerk Suchtprävention tagte in der Sportschule Bad Blankenburg.

Gerade traf sich das Netzwerk der im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt tätigen Akteure der Suchtprävention und Jugendarbeit in der Landessportschule in Bad Blankenburg. Besonders das Thema Corona und die Suche nach wirksameren Präventionsansätzen unter diesen Bedingungen bewegte die Fachkräfte. Welche Konsequenzen hat die Pandemie für das Konsumverhalten von legalen und illegalen Suchtmitteln und wie kann man dem daraus resultierenden weiteren Anstieg von psychischen Erkrankungen begegnen?

Gute Einstiege dafür lieferten die Fachvorträge von Michael Kroll, Chefarzt der Kinder- und Jugendpsychiatrie des Asklepios-Klinikums Stadtroda, und von Christin Hesse, Projektmitarbeiterin des Blauen Kreuzes. Kroll gab wichtige Einblicke in das aktuelle Konsumverhalten der Jugendlichen und dessen gesundheitliche Folgen. Besonders wichtig waren seine fachlichen Anregungen für wirksame Präventionsansätze.

Wirksamere Prävention im Blick

Unter dem Corona-Aspekt wurde auch diskutiert, welche Anforderungen die Pandemie an die aktuelle Entwicklung der Suchtprävention stellt und mit welchen konzeptionellen Angeboten die Suchtprävention dabei noch wirksamer sein kann. „Wir haben uns auch gefragt, wie wir die Zielgruppe der jungen Menschen und deren Eltern als notwendige Akteure noch besser erreichen können als bisher“, sagt Tatjana Kaulfuss, Koordinatorin der Suchtprävention im Jugendamt. „Und welche präventiven Inhalte brauchen wir als feste, regelmäßig wiederkehrende Angebote in den Kindergärten, den Schulen und bei der Jugendarbeit, um junge Menschen von Anfang an resilienzfähig zu machen?“

Die Ergebnisse des vom Jugendamt erarbeiteten Entwurfs der Bedarfsanalyse zur Suchtprävention im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt sollen beim nächste Netzwerktreffen am 8. Dezember vorgestellt und diskutiert werden. Auf der Grundlage dieser Bedarfsanalyse wird ein gemeinsamer, aufeinander abgestimmter Handlungsplan für den Ausbau von flächendeckenden und noch wirksameren Präventionsketten im Landkreis entstehen.