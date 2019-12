Saalfeld/Rudolstadt. Ab dem 1. Januar erhöht die KomBus die Preise für Busfahrten: im Schnitt um 6,7 Prozent. Schon am Sonntag tritt ein neuer Fahrplan in Kraft.

Saalfeld-Rudolstadt und SOK: Bus fahren wird teurer

Der erhöhte Zuschuss der beiden Landkreise als Träger des ÖPNV-Zweckverbandes Saale-Orla ließ bereits nichts Gutes für die Fahrgäste ahnen. Jetzt ist es amtlich: Zu Jahresbeginn erhöhen sich die Busfahrpreise beim kommunalen Nahverkehrsunternehmen KomBus.

„Nachdem die Ticketpreise in den vergangenen vier Jahren stabil gehalten werden konnten, ist ab dem 1. Januar 2020 eine Erhöhung um 6,7 Prozent geplant, um einen Teil der gestiegenen Kosten auszugleichen“, heißt es in einer am Montag verbreiteten Pressemitteilung der KomBus GmbH. Der Fahrpreis im Grundtarif (1-4 km) Regionalverkehr beziehungsweise die Einzelfahrpreise in den Stadtverkehren erhöhen sich jeweils um zehn beziehungsweise 20 Cent. So zahlen Erwachsene ab kommendem Jahr für eine Einzelfahrt im Grundtarif des Regionalverkehrs der Linienbündel 1-5 und 9, der KomBus-Linie 82 sowie für einen Einzelfahrschein im Städtedreieck mobil-Verkehr, eine Zone, künftig 1,60 Euro. Eine Fahrt im gesamten Städtedreieck kostet dann 2,20 Euro. Der Preis für den Einzelfahrschein im Grundtarif des Regionalverkehrs der Linienbündel 6-8, der KomBus-Linien 132, 143, 155 und 163 sowie der Stadtmobile Pößneck, Bad Lobenstein und Schleiz erhöht sich auf 1,40 Euro. Die auf dem Kosten der Einzelfahrt beruhenden Tarife für Mehrfahrtenkarten, Zeitfahrausweise, Job- und Mobilitätstickets werden dementsprechend angeglichen. Die Tarife der Mühlenfähre bleiben unverändert.

Alte Fahrkarten bleiben noch bis März gültig

„Bereits erworbene Zeitfahrausweise behalten ihre Gültigkeit. Mehrfahrtenkarten können vom 1. Januar bis 29. Februar 2020 abgefahren und vom 1. bis 31. März 2020 in den Servicecentern Rudolstadt, Saalfeld, Pößneck, Bad Lobenstein und Schleiz sowie im Betriebsteil Mellenbach zurückgerechnet werden“, erläutert Unternehmenssprecherin Cornelia Bergner.

Bereits am kommenden Sonntag tritt bei KomBus der neue Jahresfahrplan 2020 in Kraft. Die Fahrplanbroschüren und die neuen Städtedreieck mobil-Flyer sind ab sofort in den Bussen und in den Servicecentern in Saalfeld und Rudolstadt am Busbahnhof erhältlich. Die Fahrplantabellen aller Buslinien im Bedienungsgebiet der KomBus einschließlich benachbarter Busunternehmen und Bahnen sowie allgemeine Informationen zum Nahverkehr in den Landkreisen Saalfeld-Rudolstadt und Saale-Orla stehen in der Fahrplanbroschüre kompakt zur Verfügung.

Wanderbusse wieder ab Ostern unterwegs

Größere Fahrplanänderungen gibt es im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt im neuen Jahresfahrplan nicht, meist sind es Anpassungen im Minutenbereich. Die Linienverläufe der Regionallinien 958 und Städtedreieck mobil D wurden geringfügig angepasst. Die Wanderbusse von Rudolstadt ins Schwarzatal und von Saalfeld ans Thüringer Meer werden in der Saison 2020 vom 9. April (Gründonnerstag) bis 31. Oktober täglich verkehren.

Sämtliche Auskünfte zum neuen Jahresfahrplan sind am KomBus- Servicetelefon unter 03671 / 52 51 999, in den Servicecentern, über die Fahrplanauskunft im Internet und die KomBus-Fahrplan-App abrufbar.