Saalfeld-Rudolstadt unter den TOP 5 beim Stadtradeln in Thüringen

Saalfeld Landkreis auch im bundesweiten Vergleich weit vorn - beste Radler werden vom Landrat ausgezeichnet

Der Landkreis Saalfeld-Rudolstadt liegt bei der erstmaligen Teilnahme an der Aktion „Stadtradeln“ des Klima-Bündnisses unter den TOP-5 Kommunen in Thüringen, bezogen rein auf die Landkreise sogar auf Platz zwei. Den Spitzenplatz nimmt der Ilm-Kreis ein, vor Erfurt, Jena und dem Landkreis Saalfeld-Rudolstadt. Das geht aus einer Mitteilung des Landratsamtes hervor.

Im bundesweiten Vergleich bedeutet der vierte Platz in Thüringen immerhin Platz 224 von 2557 teilnehmenden Kommunen – damit ist der Landkreis auch dort unter den besten zehn Prozent. „Das ist ein hervorragendes Ergebnis, das unsere Erwartungen sogar übertrifft“, freut sich Landrat Marko Wolfram (SPD), der selbst an der Aktion teilgenommen hatte, anlässlich der Vorstellung des Ergebnisses. Das nutzte er auch, um die drei besten Teilnehmer aus dem Landkreis zu ehren, die zusammen in dem Aktionszeitraum 6888 Kilometer auf dem Rad zurückgelegt haben – durchschnittlich hat also pro Tag jeder der drei Radfahrer 109,3 Kilometer zurückgelegt. Wolfram: „Ich danke allen aktiven Radfahrerinnen und Radfahrern im Landkreis, die dieses Ergebnis durch ihr engagiertes Mitfahren möglich gemacht haben!“

Ehemaliger Schulleiter fährt über 3000 Kilometer

Die Auszeichnung in Gold erhielt Michael Patzer, der mit 3186 Kilometern mit weitem Abstand vorne liegt. Der ehemalige Schulleiter legt nicht nur bei seinen Touren in der Region zahlreiche Kilometer zurück – als Touren-Cyclist nimmt er seit 2016 weltweit an Wettkämpfen teil. So kommt es, dass etliche seiner Kilometer in der Zeit zwischen 9. und 29. Mai bei einer Tour in Australien angefallen sind – und die jetzt dem Kilometerkonto des Landkreises gutgeschrieben wurden.

Auf Platz zwei lag Tobias Guba mit 2206 Kilometern, Platz drei mit immer noch 1496 Kilometern belegte Steffen Reiße. Alle drei „Rekordradler“ legen auch außerhalb des Aktionszeitraums viele Kilometer mit dem Rad zurück. „Ich habe festgestellt, dass ich durch die Aktion motiviert war, jeden Tag noch etwas mehr zu fahren als sonst – besonders weil die App alle gefahrenen Kilometer erfasst hat“, erzählt Tobias Guba bei der Auswertung. Alle drei nutzten die Gelegenheit, um im Gespräch mit Landrat und mit Kreiswegewart Dirk Fischer, der die Teilnahme des Landkreises an der Klima-Bündnis-Kampagne Stadtradeln organisiert hatte, über den aktuellen Stand von Radwegekonzepten und den Ausbau von Radwegen zu diskutieren.

Die drei Rekordfahrer waren in den beiden Teams mit den meisten Radkilometern gestartet. 115 Fahrer starteten für den 1. SSV Saalfeld 92 und legten 32.545 Kilometer zurück, 47 Aktive hatten sich bei den SaaleRadlern angemeldet, die auf 18.770 gefahrene Kilometer kommen. Knapp dahinter lag das Team Stahlwerk Thüringen + Friends, bei dem 58 aktive Radfahrer insgesamt 18.068 Kilometer zählen konnten.

Kreiswegewart zieht positive Bilanz der Aktion

Dirk Fischer freute sich auch, dass es durch die vielen Radfahrer mehr Daten für die Meldeplattform RADar! gab. „Insgesamt gab es Meldungen von zehn Teilnehmern über Radwegeabschnitte, in denen Ausbaupotential gesehen oder existierende Gefahrenstellen benannt wurden. Das werden wir jetzt natürlich prüfen.“

Der Landkreis Saalfeld-Rudolstadt beteiligte sich in diesem Jahr erstmalig an der Klima-Bündnis-Kampagne Stadtradeln, organisatorisch liefen die Fäden beim Kreiswegewart des Landkreises, Dirk Fischer zusammen. Er bilanziert: „Insgesamt haben 1167 Radlerinnen und Radler aus dem Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, organisiert in 73 Teams, bei der Kampagne 243.065 Kilometer erradelt. Dabei konnten 37,4 Tonnen Kohlenstoffdioxid eingespart werden. Insgesamt konnte der Landkreis dadurch 0,14 Prozent zu den in Deutschland erradelten Gesamtkilometern von 178.756.221 Kilometern beisteuern".