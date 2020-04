Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Saalfeld-Rudolstadt: Wanderbusse und Mühlenfähre starten am Freitag

Die aktuelle Situation lässt durch die Verbreitung des Corona-Virus selbst deutschlandweite Urlaubsreisen noch in weite Ferne rücken. Auch die Schulbusse steht zumeist noch im Depot. Dafür bietet die Krise die Chance, die unmittelbare Umgebung aus einer anderen Perspektive zu entdecken. Am 1. Mai starten Wanderbusse und Mühlenfähre in die Saison.

„Zahlreiche Wander- und Radwege und manches idyllische Fleckchen gibt es auch in der wasser- und waldreichen Umgebung direkt vor unserer Haustür“, heißt es in einer Mitteilung des Nahverkehrsunternehmens KomBus. Unter Beachtung der Maskenpflicht, der Einhaltung der Hygieneregeln sowie der Gewährung des größtmöglichen Abstands können die touristischen Angebote der KomBus eine nachhaltige Mobilitätsalternative sein. Durch Infektionsschutzvorhänge an den Fahrerarbeitsplätzen der Busse sind die vorderen Türen wieder als Einstieg nutzbar, die Absperrungen in den Bussen entfallen und für die Fahrgäste steht eine größere Fläche zur Verfügung.

Ab Freitag sind die Wanderbusse der KomBus täglich zum Hohenwarte-Stausee und ins Schwarzatal unterwegs. Der Wanderbus Thüringer Meer fährt von Saalfeld aus über Kaulsdorf und Hohenwarte zum Thüringer Meer. Am Nachmittag verkehrt der Wanderbus in umgekehrter Richtung und man kommt zurück zum Ausgangspunkt. Der Wanderbus Schwarzatal fährt ab Rudolstadt und Bad Blankenburg zu den Etappenpunkten des Panoramaweges Schwarzatal.

Der Fährbetrieb an der Mühlenfähre am Hohenwarte-Stausee startet ebenfalls am 1. Mai. Täglich von 8 bis 19 Uhr verbindet Thüringens einzige Autofähre die Anlegestellen Linkenmühle und Altenroth.