Saalfeld-Rudolstadt: Warum Sonnencreme auch im Wald ein Muss ist

Thüringenforst-Vorstand Volker Gebhardt gibt Tipps, wie Hitzegeplagte an heißen Sommertagen im kühlen Wald Abkühlung finden - und worauf Spaziergänger achten sollten.

Der Sommer ist noch einmal zurück – und mit ihm das Sonnenbrand-Risiko. Ob sich dem mit einem Aufenthalt im Wald entgehen lässt, kann Thüringenforst-Vorstand Volker Gebhardt einschätzen.

1. Hilft die Flucht in den Wald, den Sonnenbrand zu verhindern?

Leider nicht ganz. Wer denkt, mit einem Waldspaziergang dieser Gefährdung zu entgehen, der irrt: Waldbäume können zwar rund 20 Prozent der UV-Strahlung filtern, trotzdem sollten beim Wandern Sonnencremes nicht fehlen und funktionelle Outdoor-Kleidung getragen werden. Sonnenschutzcreme sollte mehrfach am Tag aufgetragen werden, weil sie durch Schwitzen abgewaschen wird.

2. Wann ist die Gefahr einer Hautschädigung am höchsten?

Die UV-Strahlung ist zwischen 11 und 15 Uhr am höchsten und am gefährlichsten. Waldspaziergänge um diese Zeit sollten deshalb vorbereitet werden. Helle Langarmhemden und Beinkleider mit UV-Stoffzertifikat helfen nicht nur, um Zecken zu entdecken, sondern auch, um sich vor UV-Strahlung zu schützen. Aber auch an Kopfbedeckung und Sonnenbrille sollte gedacht werden.

3. Hilft es, auf den Bergen und in größerer Höhe unterwegs zu sein, wo es kühler ist?

Ganz wichtig, gerade im Thüringen: Die UV-Strahlungsintensität verstärkt sich mit zunehmender Höhe über dem Meeresspiegel. Pro 1.000 Höhenmeter steigt diese um etwa 15 Prozent. Wer also in die Kammlagen des Thüringer Waldes flüchtet, sollte sich vor der dort höheren UV-Strahlung schützen. Wer gar alpine Regionen aufsucht, sollte besonders vorsichtig sein: Schneefelder reflektieren UV-Strahlung bis zu 80 Prozent.