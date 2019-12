Saalfeld-Rudolstadt: Weihnachtsglanz in Tälern und auf Höhen

Die Hälfte der Türchen im Weihnachtskalender steht schon offen, am Sonntag wird das vorletzte Lichtlein entzündet und pünktlich zum dritten Advent hat Frau Holle die Landschaft eingezuckert. Möglichkeiten zum Vergnügen gibt es im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt an diesem Wochenende reichlich. Hier unser Überblick:

Wenzel und Band am Freitag in den Saalgärten

Der Mann braucht eigentlich keine Werbung, schon gar nicht in Rudolstadt, wo er eine große Fangemeinde hat. Nur damit Sie wissen, warum am Freitagabend alles zu den Saalgärten strebt: Wenzel und Band gehen dort ab 20 Uhr auf „Lebensreise“. Im Gepäck hat der Liedermacher seine 44. CD „Wo liegt das Ende dieser Welt’’.

Weihnachtsglanz in Schwarzatal und Bergbahnregion

Sie wollten schon immer einmal Stroh zu Gold spinnen, die Wohnstube von Rotkäppchens Großmutter besuchen oder der Spur von Tonscherben zu König Drosselbart folgen? Dann sollten Sie sich die heimelige Adventsveranstaltung „Weihnachtsglanz im Schwarzatal“ abseits des Großstadtrubels nicht entgehen lassen. Es gibt Musik, regionale Köstlichkeiten, Geschenkideen, eine romantisch beleuchtete Bergbahnstrecke sowie weihnachtlich gestaltete Wagen und Haltepunkte. Der Weihnachtsmann ist unterwegs und verteilt kleine Geschenke und im Weihnachtspostamt können die Wunschzettel direkt zu ihm nach Himmelpfort gesendet werden. Ein märchenhaftes Puppentheater und kreative Bastelaktionen werden das Programm abrunden. Am Sonnabend und Sonntag geht es von 10 bis 18 Uhr rund. Haltepunkte mit weihnachtlichem Programm sind Lichtenhain, Oberweißbach, Curdsorf, Katzhütte, Meuselbach-Schwarzmühle, Mellenbach-Glasbach, Obstfelderschmiede, Sitzendorf/Unterweißbach, Schwarzburg und Rottenbach. Als Abschluss und Höhepunkt des Adventswochenendes gibt es am Sonntag ein Höhenfeuerwerk an der Bergstation in Lichtenhain.

Historischer Weihnachtsmarkt auf Schloss Heidecksburg

In diesem Jahr öffnet Schloss Heidecksburg wieder seine Tore für den traditionellen historischen Weihnachtsmarkt. Genießen Sie die barocke Kulisse in der romantischen Vorweihnachtszeit. Das Ambiente wird ausgestaltet durch zahlreiche Händler - zu erleben sind Sonnabend und Sonntag von 12 bis 22 Uhr kulinarische, musikalische und künstlerische Highlights. Das Museum bietet zudem ein abwechslungsreiches Veranstaltungs- und Konzertprogramm. Die Ausstellung „Rococo en miniature“, Sonderführungen und viele Angebote für Kinder runden diesen außergewöhnlichen Markt ab.

Grottenadvent in der Morassina Schmiedefeld

Unter dem Motto „Adventszeit - die Zeit der Besinnung und Vorfreude auf das Weihnachtsfest“ laden der Förderkreis Morassina und die Gemeinde Schmiedefeld am Sonntag ab 13 Uhr in und um das Schaubergwerk Morassina ein. Unter anderen wird dabei sein Wichtel Zwerg Sonnenschein und der Schulhort der Grundschule Schmiedefeld. 16.30 Uhr beginnt das Programm in der Stahlblauen Grotte, Ramona und Mirko Schade stimmen klangvoll auf die Weihnachtszeit ein. Im gesamten Gelände wird wieder ein kleiner Markt sein.

Adventsfreuden im Franziskanerkloster

Im Mittelpunkt des Klosteradvents am Sonntag von 14 bis 18 Uhr im Stadtmuseum Saalfeld steht das weihnachtliche Musizieren. Verschiedene Instrumentalensemble werden zu hören sein, das Adventskonzert mit dem Klosterchor, Flötenquartett und Bläsergruppe findet im Festsaal statt und es wird zum gemeinsamen Adventsliedersingen eingeladen. Ein kleiner individueller Adventsmarkt mit Kunstgewerbe, Spielzeug, Süßigkeiten und mehr im Kreuzgang des Klosters lädt zum Stöbern und Genießen ein. In der Weihnachtsbäckerei können Kinder selbst Plätzchen ausstechen und gestalten. Und natürlich gibt es einen Büchertisch, an dem Sie auch die neueste Ausgabe des „Saalfelder Weihnachtsbüchleins“ erwerben können.

Weihnachtsoratorium erklingt in Rudolstadt

In der Stadtkirche Rudolstadt erklingen am Sonntag ab 18 Uhr die Kantaten I-III des Weihnachtsoratoriums von Johann Sebastian Bach. Der Oratorienchor Rudolstadt unter der Leitung von Kirchenmusikdirektorin Katja Bettenhausen hat seine Proben seit Anfang November geöffnet und zahlreiche Interessierte zum Mitsingen gewinnen können. Die Solisten sind Reglint Bühler (Sopran), Thomas Riede (Altus), Kristian Sørensen (Tenor) und Matthias Dill (Bass). Die Thüringer Symphoniker Saalfeld-Rudolstadt musizieren als langjährige Partner mit dem Chor.

Glas-Weihnacht auf dem Dorfplatz Piesau

Der Piesauer Dorfplatz verwandelt sich von Freitag bis Sonntag in den HEINZ-GLAS Weihnachtsmarkt. Es werden handgemachte Geschenkideen aus der Region verkauft. Zu den kulinarischen Spezialitäten gehören die Piesauer Detscher vom Kirmesverein und heiße Suppen aus der Gulaschkanone der Feuerwehr Piesau. Am Stand der Piesauer Heimatfreunde wird es die 6. Auflage des Piesauer Heimatheftes zu kaufen geben. Holz Eddy präsentiert seine Holzskulpturen und zeigt live seine Schnitzkunst. Astrid Bock bietet winterlichen Blumenschmuck aus der Blumenstube an. Für die kleinen Besucher kommen der Nikolaus und das Christkind zu Besuch und am Sonntag kann gebastelt werden. Mit leckeren Düften, strahlenden Lichtern, weihnachtlichen Klängen von „Hans im Glück“, der „Bochbicher Gaudimusik“, dem Trio „Acousticline“ und der „Akkordeon Big Band Saalfeld“.

Incantata im Gemeindezentrum

Am Sonnabend findet um 15 Uhr im Gemeindezentrum der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde Rudolstadt, Theo-Neubauer-Straße 23 ein weihnachtliches Konzert mit dem Ensemble „Incantata“ statt. Dieses Quartett aus der Schillerstadt begeistert mit Melodien von Klassik bis zur unterhaltenden Moderne. Die Sopranistin May-Britt Rabe wird von den drei Vollblutmusikern Andreas Heise (Klavier), Markus Gannott (Violine) und Ellen Michel (Gitarre & Guitalele) begleitet.

Burgadvent auf dem Greifenstein Bad Blankenburg

Zum elften Mal laden die Greifensteinfreunde am Sonnabend und Sonntag zum Burgadvent auf Bad Blankenburgs Hausberg ein. Los geht es jeweils ab 14 Uhr mit Markttreiben und zünftiger Unterhaltung.

Volkmannsdorf lädt zum Weihnachtsmarkt

In Volkmannsdorf auf der Saalfelder Höhe gibt es am Sonntag einen Weihnachtsmarkt mit Handwerk und Kulinarischem aus der Region sowie Kinderbelustigungen. In der beheizten Kirche treten 14 Uhr der Chor der Grundschule Dittrichshütte und 17 Uhr The Right Key Gospelchoir Saalfeld auf.