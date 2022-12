Mit ihrem traditionellen Weihnachtskonzert verkürzen die Thüringer Symphoniker die Wartezeit bis zur Heiligen Nacht. Unter dem Titel „Am Hofe des Königs – Weihnachten in Versailles“ machen sie diesmal erlebbar, wie das Fest am prächtigen Hofe des französischen Sonnenkönigs gefeiert wurde. Zu erleben am Sonnabend um 19 Uhr im Kulturhaus Lehesten.