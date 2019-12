Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Saalfeld-Rudolstadt: Wie verbuddelt man 70 Millionen?

Internet bis ins kleinste Dorf, nach Möglichkeit an jede Milchkanne – das ist etwas, was der Markt nicht leisten kann, denn die Kosten für das Verlegen der Kabel sind so hoch, dass sie kein Kunde auf dem Land zahlen würde. Refinanzierung ausgeschlossen. Damit der Anschluss an die Datenautobahn aber nicht ein Privileg der Städter bleibt, wo es viel mehr potenzielle Nutzer auf kleinerem Raum gibt, hat die Bundesregierung vor ein paar Jahren beschlossen, im Interesse gleicher Lebensverhältnisse in Stadt und Land Milliarden in die Hand zu nehmen, um den Breitbandausbau im ländlichen Raum zu subventionieren.

Zwei Projektgebiete in Saalfeld-Rudolstadt ausgewiesen Die Planung des Ausbaus, welche Adresse mit welcher Bandbreite angeschlossen werden soll, überließ man den Kommunen, die sich vor Ort auskennen, so die Überlegung. Allerdings zeigte sich schnell, dass viele Gemeindeverwaltungen fachlich überfordert waren. Im Kreis Saalfeld-Rudolstadt zogen sich lediglich die Verwaltungsgemeinschaften (VG) Schiefergebirge und Lichtetal am Rennsteig die Aufgabe auf den Tisch. Alle anderen übergaben sie an den Landkreis, der zwei Projektgebiete zuschnitt. Das Projektgebiet Nord umfasst Königsee-Rottenbach, Bad Blankenburg, Remda-Teichel und Uhlstädt-Kirchhasel. Zum Projektgebiet Mitte gehören Saalfeld, Unterwellenborn, Leutenberg und Teile der VG Schwarzatal. Das Gros der Kosten teilen sich Bund und Land, der kommunale Eigenanteil liegt bei maximal zehn Prozent. Auch das kann bei Millionenbeträgen noch viel Geld sein. Größter Auftrag in derLandkreisgeschichte Die aufwändige Planung, Teilnahmewettbewerbe, Ausschreibungen und ein Strategiewechsel der Bundesregierung (siehe Infokasten) sorgten dafür, dass das Geld zwar schon seit zwei Jahren im Haushalt steht, aber nicht abgerufen werden kann. Ein bisschen ist es wie mit dem Flughafen Berlin-Brandenburg und anderen Großprojekten: Es dauert länger und wird jedes Jahr teurer. Jetzt aber gibt es Hoffnung, dass der Landkreis in absehbarer Zeit den größten Auftrag seiner 25-jährigen Geschichte auslöst. Es geht inzwischen um über 50 Millionen Euro, die in den nächsten zwei Jahren in der guten Thüringer Erde verbuddelt werden sollen. Das Rennen in Saalfeld-Rudolstadt hat einer der großen Akteure am Markt gemacht – nach unbestätigten Informationen der OTZ die Telekom. Mit dem Bestbietenden wird derzeit der Vertrag ausgehandelt, der bis Ende Februar 2020 unterschriftsreif sein soll. „Danach geht es zur Bundesnetzagentur und zur Plausibilitätsprüfung in die Digitalagentur nach Erfurt“, so Bernhard Schanze, Leiter Beteiligungsmanagement im Landratsamt. Staat füllt dieWirtschaftlichkeitslücke Mit den Angeboten bewege man sich im Rahmen der Planzahlen. Für das Projektgebiet Mitte liegt die vom Staat zu schließende Wirtschaftlichkeitslücke bei 15 Millionen Euro, im Projektgebiet Nord sind es 8,5 Millionen Euro. Für die VG Schiefergebirge spricht Landrat Marko Wolfram (SPD) von rund zehn Millionen Euro. Den endgültigen Förderbescheid vom Bund gibt es erst nach Abschluss des Vergabeverfahrens. „Dann wissen auch die Kommunen, welchen Eigenanteil sie zu stemmen haben“, so Schanze. Wann die ersten Bagger tatsächlich anrollen, darauf wollen sich weder Schanze noch Wolfram festlegen lassen. Aber 2020 sollte es schon sein. Ein mögliches Kapazitätsproblem bei ohnehin schon stark beanspruchten Tiefbaufirmen sehen sie nicht. „Das sichert der Bieter im Vertrag zu“. Fest steht immerhin das Ende des Breitbandausbaus. Bis 2024 muss die gesamte Investition realisiert und abgerechnet sein.