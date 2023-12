Saalfeld-Rudolstadt: Zwei junge Streicher sehr erfolgreich bei Stavenhagenwettbewerb

Saalfeld. Die Vorfreude steigt auf das Weihnachtskonzert der Saalfelder Kreismusikschule am Freitag, 8. Dezember.

Mit großem Erfolg kehrten die beiden elfjährigen Streicher Giso Pech und Josua Thaddäus Mäurer vom Stavenhagenwettbewerb in Greiz zurück. Am 18. und 19. November gelang es ihnen, die Jury durch ihre musikalischen Leistungen, Ausstrahlung und erstaunliche Bühnenpräsenz zu überzeugen. So erhielt Giso Pech mit seiner Violine das Prädikat „sehr gut“ und Josua Thaddäus Mäurer mit dem Violoncello das Prädikat „ausgezeichnet“ und einen Sonderpreis der Sparkasse Gera-Greiz.

Trotz ihres jungen Alters sind die beiden Jungen bereits erfahrene Wettbewerbsteilnehmer in ihrer Altersgruppe I. So hatte Giso Pech zuletzt bei den Konzerten der „Zukunftsmusik“ im Meininger Hof in Saalfeld und im Schützenhaus in Pößneck mit einem Satz aus dem Violinenkonzert von Komarowski jeweils das Konzert eröffnet. Und Josua Mäurer hatte zu Beginn des Jahres beim Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“ einen ersten Preis erzielt.

Ein Grund mehr, sich auf das traditionelle Weihnachtskonzert der Kreismusikschule am kommenden Freitag, 8. Dezember, um 19 Uhr im Festsaal des Stadtmuseums zu freuen. Es werden die verschiedensten Solisten und Ensembles mit anspruchsvollen Stücken auftreten – darunter auch die Kidsersteiner Streicher. „Unser Publikum darf sich auf tolle musikalische Leistungen und weihnachtliche Melodien freuen“, verspricht Jana Bauer, Leiterin der Kreismusikschule Saalfeld.

Der Höhepunkt des Abends wird die Verleihung des Lions-Musikschulpreises sein, mit dem die besten Schüler und Ensembles ausgezeichnet werden.