Der Kindergarten in Kaulsdorf. Hier verbreitete sich zuletzt die britische Mutation des Coronavirus'.

Saalfeld/Rudolstadt Offenbar kaum neue Ansteckungen über das Geschehen in Kaulsdorf hinaus - Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis jetzt bei 102,7

Über das Geschehen rund um den Kindergarten in Kaulsdorf hinaus, wo sich die britische Mutante des Coronavirus' in der vorigen Woche stark verbreitete (OTZ berichtete), gibt es offenbar kaum neue Infektionsherde im Landkreis. Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldete am Sonnabend für Saalfeld-Rudolstadt lediglich zwölf Neuinfektionen. Corona-Blog: Inzidenz bei Kindern sprunghaft gestiegen - Thüringen stoppt Impftermin-Vergabe