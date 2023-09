Saalfeld-Rudolstadts Landrat kritisiert „Kampagne“ um Pößnecker Krankenhaus

In Pößneck befindet sich einer von drei Standorten der Thüringen-Kliniken "Georgius Agricola" GmbH. Landrat Marko Wolfram hat nun manche Äußerung in der öffentlichen Debatte um die Zukunft des Pößnecker Krankenhauses kritisiert.

Bad Blankenburg. Äußerungen zur Umstrukturierung des Standorts in Pößneck würden Ängste schüren. Warum es dazu aber keinen Grund gebe, erklärte der Landrat in der vergangenen Kreistagssitzung.

Landrat Marko Wolfram (SPD) sieht manche Äußerung in der öffentlichen Debatte um die Zukunft des Pößnecker Krankenhauses als unzulässig und überzogen. Es werde von einigen Parteien und Amtsträgern eine politische Kampagne geführt, die in der Bevölkerung Ängste schüre, für die es keinen Grund gebe, sagte Wolfram in der Kreistagssitzung am Dienstag in Bad Blankenburg.

Aufsichtsrat und Geschäftsführung der Thüringen-Kliniken hätten Notwendigkeit, Inhalt und Ziele der Umstrukturierung in Pößneck „umfänglich kommuniziert“. Dort werde ein neues ambulantes OP-Zentrum entstehen, für dessen Bau das Land eine Fördersumme von fast 27 Millionen Euro bestätigt habe. Neben Servicebereichen wie Apotheke und Rettungswache werde es auch weiterhin eine Notfallversorgung rund um die Uhr im Bereich der Inneren Medizin geben. Die chirurgische Abteilung werde aus Gründen der Auslastung und Wirtschaftlichkeit nach Saalfeld verlegt.

Wolfram kündigte an, dass er und Geschäftsführer Thomas Krönert am 18. Oktober im Stadtrat von Pößneck detailliert das Vorhaben vorstellen. jv