Saalfeld-Rudolstädter Gartenfreunde stellen sich auf der Buga vor

Der 1. Vorsitzende der Gartenfreunde Saalfeld-Rudolstadt, Reinert Buchbach (links), und sein Stellvertreter Wilfried Gille auf der Buga in Erfurt.

Saalfeld-Rudolstadt/Erfurt. Der Verband der Gartenfreunde Saalfeld-Rudolstadt hatte jetzt die Möglichkeit, sich auf der Bundesgartenschau in Erfurt zu präsentieren.

Auf der Ega in Erfurt präsentiert sich die diesjährige Bundesgartenschau. Dort befindet sich auch die Kleingartenanlage „iga 61“, wo ein ganz spezieller Pavillon errichtet wurde. Dort können sich die Gartenverbände aus den einzelnen Bundesländern jeweils eine Woche präsentieren. Der Verband der Gartenfreunde Saalfeld-Rudolstadt hatte jetzt die Möglichkeit, sich vorzustellen.

„Das taten wir auch gerne“, so Vorstandsmitglied Wilfried Gille nach der Rückkehr aus Erfurt. Auf dem Gelände wurden Aufsteller gezeigt, die das Verbands -und Vereinsleben der Gartenfreunde zeigte. Eine 45-minütige Präsentationen machte auch auf das Städtedreieck Saalfeld-Rudolstadt und Bad Blankenburg mit seinen Sehenswürdigkeiten, Attraktionen und Veranstaltungen aufmerksam, so dass die Besucher und Gäste aus allen Regionen Deutschlands etwas mehr aus Thüringen mitnehmen konnten, in der Hoffnung, dass man sich bald auf einen Kurzurlaub oder auch länger mal wieder sieht.

„In den vielen Gesprächen konnte man es spüren, dass das Interesse an einem kleinen Stückchen Grün, auch wenn es nur Pachtland ist, immer größer wird“, resümiert Gille.

Natürlich habe es auch sehr speziellen Fragen gegeben. Hier empfahlen die Saalfeld-Rudostädter zum Beispiel für Krankheiten an Pflanzen die kostenlose App „Pflanzendoktor“.