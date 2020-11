Die Spannung um die Wahl des amerikanischen Präsidenten hielt den ganzen Mittwoch über an. Das Geschehen wurde auch im Landkreis aufmerksam verfolgt.

„Wir fiebern mit unseren Freunden in den USA mit“, sagt die Rudolstädter Lehrerin Beatrix Abt. Seit einem Schüleraustausch des Gymnasiums Fridericianum mit einer amerikanischen Schule im Jahr 1993 ist sie mit einer Lehrerin der damaligen Partnerschule in der Kleinstadt Klamath Falls im Bundesstaat Oregon befreundet.

„Eigentlich wollten wir dieses Jahr im Sommer unseren Urlaub dort verbringen. Aber daraus wurde leider nichts, einerseits wegen Corona, andererseits auch wegen der Politik Trumps und der rassistischen Ausschreitungen“, sagt sie. „Betet für uns“ – so hatte es ihr die Freundin noch kurz vor der Wahl geschrieben. Und davon berichtet, wie gespalten das Land ist. „Der Riss geht durch die Familien“, beschreibt Beatrix Abt, was ihr die Menschen dort berichten. „Wir hoffen mit unseren amerikanischen Freunden auf eine friedlichere Welt insgesamt“, so die Rudolstädterin. Was beide Frauen verbindet ist „der Wunsch nach Frieden im Land und in der Welt, dass sich die internationalen Beziehungen insgesamt wieder entspannen, dass es weniger Hass und mehr Völkerverständigung gibt“.

„Biden ist der Berechenbarere“

Der Intendant des Rudolstädter Theaters Steffen Mensching war seit 1998 fast dreißig Mal in den USA und hat dort gute Freunde. „Die Menschen, die ich traf, begegneten mir so naiv wie neugierig, in der Regel sehr freundlich. Ich kenne und liebe die amerikanische Sprache, Literatur, Poesie, Musik und Filmkunst. New York ist eine Stadt, in der ich mich zu Hause fühlte und die ich vermisse“, sagt er. Zuletzt dort war er 2015. Er kommentiert das Geschehen rund um die Wahl mit diesen Worten: „Ein narzisstischer Faschist ist für Mehrheiten wählbar, wenn er ökonomische Vorteile und Ruhe und Ordnung verspricht. Das sollte allen zu denken geben, die glauben, wir lebten in sicheren Verhältnissen. Trump wird, wenn er weitere vier Jahre regieren kann, die US-Demokratie bis zur Unkenntlichkeit demolieren. Dann gibt es nur noch einen, der dem Land helfen kann: God bless America!“

Mit „gemischten Gefühlen“ blickte Hubert Hess als Wirtschaftsvertreter am Tag nach dem Wahl-Dienstag auf die USA. Für den Senior-Chef der Saalfelder Firma Durst Lackier- und Trocknungsanlagen wäre Amtsinhaber Trump die schlechtere Wahl: „Wenn der Trump das Rennen macht, kriegen wir alle Probleme“ – schließlich sei dieser „unberechenbar“. Berechenbarkeit aber sei wichtig in der Wirtschaft, gerade wenn es um Investitionen geht. „Die Wirtschaft braucht Berechenbarkeit“, sagt Durst-Chef Hess. Allerdings: „Biden ist auch nicht gerade der Macher...“ Aber er ist der Berechenbarere von beiden.

„Ich bin sprachlos, dass Trump soweit die Nase vorn“, erklärte Christian Müller, Sänger und Gitarrist der Bluesband „Peyote“ und Fan solcher US-Bluesgiganten wie John Lee Hooker oder Muddy Waters, am späten Mittwochnachmittag.

„Ich befürchte, dass wir ihn noch vier Jahre ertragen müssen.“ Der Saalfelder Musiker und Architekt sagt zu Trump: „Ich bin weder Fan seiner Politik noch seines Auftretens.“ Schließlich sei der einzige Mensch, für den sich Herr Trump interessiert, Herr Trump selber, so Christian Müller.

Als großer USA-Fan bezeichnet sich auch Sylvio Jahn, Inhaber von Daddy’s Diner in Saalfeld, einem Restaurant für amerikanische Küche im Stil der fünfziger Jahre. Zwar betreffe der Ausgang der Wahl sein Geschäft praktisch gar nicht, auch wenn sie einige typisch amerikanische Fertigkuchen direkt aus den Staaten beziehen. „Aber als politisch interessierter Mensch verfolgt man natürlich die Entwicklungen“, sagt er. In seinem Laden lässt er den US-Nachrichtensender CNN laufen, „das ist eine ganz andere Berichterstattung als in deutschen Medien, und man ist noch näher dran“, findet Jahn. Die Wahl 2020 sei eine besonders spektakuläre, wie auch der Wahlkampf sich vom deutschen stark unterscheide.

„Ich glaube, viele Amerikaner haben immer noch Angst vorm ,Sozialismus’“, sagt der Gastronom. „Ich habe auch gehört, dass nicht wenige Trump-Wähler ihn eigentlich gar nicht besonders mögen, aber nach vier Jahren zumindest wissen, was sie an ihm haben. Der Wirtschaft hat er ja wirklich geholfen“, fährt Sylvio Jahn fort. „Auf unsere Kuchen wird es jedenfalls keine Auswirkungen haben, wer gewinnt“, lacht er. Doch die sind momentan ohnehin nicht im Sortiment: Wegen des Lockdowns bietet Jahn im November nur noch abends aus seiner leicht reduzierten Speisekarte zum Abholen an. Die US-Kuchen müssen warten.