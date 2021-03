Saalfeld-Samaipata hat über 10.000 Euro an Spenden gesammelt

Wie der Verein Saalfeld-Samaipata am Freitag mitteilte, waren 194 Spendenboxen auf den Verkaufstresen von Bäckereifilialen aufgestellt worden. Mit der Spendenaktion unterstützte der Verein, gegründet von den Saalfelder Weltumradlern Axel Brümmer und Peter Glöckner, die Bäckerei „Dulce Hogar“ in der bolivianischen Millionenstadt Santa Cruz. Dort werden täglich bis zu 2500 Brötchen gebacken und an 15 Kinderheime verteilt, informiert der Verein.

Mit dem Spendengeld werden Mehl und Backzutaten, die Ausbildung von zwei Bäckerlehrlingen sowie die dafür benötigte Logistik finanziert. Der Verein dankt allen beteiligten Bäckereien, Verkäufern und ganz besonders den vielen Kunden, die ihr Wechselgeld oder mehr spendeten.

Das jährliche Öffnen der Spendenboxen in Anwesenheit vieler Vereinsmitgliedern musste in diesem Jahr wegen Corona ausfallen. Alternativ übernahmen diese Aufgabe die Vorstands- und Beiratsmitglieder Göran Hegenberg, Jürgen Bielert und Hanno Müller.

Zu dem Ergebnis beigetragen haben auch die Vereinsmitglieder Paul und Ines Brandhuber aus dem Landkreis Pforzheim und Theresa Krüger aus Aachen. Allein 2250 Euro an Spendengeld kamen aus den dortigen Bäckereien und anderen Unterstützern zusammen, heißt es in der Mitteilung. Unter den Spendern sind auch einige Privatpersonen, die sich wegen der unvergleichlich dramatischeren Situation in Bolivien besonders erkenntlich zeigten. Ines Schwab, Schatzmeisterin des Vereins, versichert: „Jeder Cent kommt zu hundert Prozent der Bäckerei zu Gute.“

Corona-bedingt konnten die geplanten Jugend- und Erwachsenenreisen nach Bolivien nicht stattfinden. Aber zuversichtlich hoffen die Vereinsmitglieder, diese bald nachholen zu können.

Saalfeld-Samaipata wurde 1997 gegründet. Zurzeit hat der Verein etwa 130 Mitglieder.